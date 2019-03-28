قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك

عاد صالح جمعة ومحمد شريف للظهور في قائمة الأهلي وذلك عقب ضم مارتين لاسارتي المدير الفني لهما استعدادا للقاء القمة أمام الزمالك.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة عقب بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي بعد خوض كل منهما لـ22 مباراة.

فيما غاب عن القائمة هشام محمد بعدما تعرض للإصابة في مران الأهلي قبل يومين وضم لاسارتي عمرو السولية بعدما شُفي من إصابة برشح في الركبة.

ولم يستطع شريف إكرامي الشفاء من الإصابة التي لحقت به ليغيب عن القائمة كذلك.

وجاءت قائمة الأهلي كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: أحمد فتحي- علي معلول- سعد سمير- أيمن أشرف- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- باسم علي- محمود وحيد- محمد هاني

في الوسط: حسام عاشور- ناصر ماهر- محمد شريف- جيرالدو- حسين الشحات- رمضان صبحي- صالح جمعة- عمرو السولية

في الهجوم: جونيور أجايي- صلاح محسن- مروان محسن- وليد أزارو

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