حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى!

لم يدر أي مباراة سابقة لأي فريق مصري. لم يدر أي مباراة للفراعنة، ولكن في حياته الكثير من الإثارة. هيا بنا لنتعرف أكثر على الروماني إيستفان كوفاكس حكم قمة الزمالك والأهلي.

لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري أعلنت إسناد مهمة إدارة لقاء الزمالك والأهلي يوم السبت إلى الحكم الروماني كوفاكس.

قمة مؤجلة من الجولة الـ 17 في الدوري المصري تنطلق في السابعة مساءً على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

الروماني إيستفان كوفاكس مواليد عام 1984 وأصبح حكما دوليا منذ عام 2010 ويحمل الجذور المجرية.

وأدار كوفاكس 24 مباراة هذا الموسم خلال المسابقات الرومانية المحلية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية.

وأشهر كوفاكس 123 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء.

واقعة مثيرة

في الـ 17 من شهر نوفمبر من عام 2018 كان كوفاكس بطلا لواقعة مُثيرة للغاية وُصفت بـ"مستحيل تصديقها".

الواقعة كانت في مواجهة منتخب تركيا أمام منتخب السويد في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

منتخب السويد انتصر على تركيا بهدف مقابل لا شيء على ملعب الأخير من علامة الجزاء، ولكن الأزمة ليست في النتيجة، بل فيما كشف عنه ماركوس بيرج مهاجم المنتخب السويدي.

ماركوس بيرج تحدث عقب المباراة قائلا: "ذهبت للحكم كوفاكس بين شوطي المباراة لأخبره بأنني كنت استحق الحصول على ركلة جزاء ولكنه قرر استئناف اللعب".

"الحكم أخبرني بأنه سيشاهد اللقطة مجددا وإذا رأى بأنني كنت استحق الحصول على ركلة جزاء، سيحتسب لي ركلتي جزاء في الشوط الثاني".

" في النهاية سجلنا من ركلة جزاء في الشوط الثاني والأهم أننا انتصرنا".

بيرج سقط في الشوط الأول داخل منطقة جزاء تركيا وكوفاكس قرر استئناف اللعب.

وبعد الحديث الذي دار بين الاثنين في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيرج في الشوط الثاني.

الركلة التي حصل عليها بيرج في الدقيقة 70 ترجمها أندرياس جرانكفيست في الشباك.

وأجاب بيرج بعدها على سؤال (هل تعتقد أنك انتصرتم بسبب حديثك مع الحكم؟) ليُجيب "ما أعلمه أننا استحقينا الحصول على ركلتي جزاء. ركلة في الشوط الأول لم نحصل عليها وأخرى في الشوط الثاني حصلنا عليها وسجلناها بنجاح. هذا هو الأمر".

لاعبو تركيا لم يعترضوا على قرار الحكم، إلا أن تصريحات بيرج التي نقلتها صحيفة aftonbladet السويدية، تسببت في أزمة كبيرة.

صحيفة ليكيب الفرنسية نقلت الواقعة وتصريحات بيرج تحت عنوان "واقعة لا تُصدق".

الأمر لم يتوقف فقط عند نقل التصريحات، بل كشفت الصحيفة احتمالية تقدم الاتحاد التركي لكرة القدم بشكوى ضد الحكم.

وتحدث مصدر مسؤول مع الصحيفة الفرنسية لم يكشف اسمه، قائلا: "الاتحاد التركي يحق له التقدم بشكوى ضد الحكم بسبب تصريحات مهاجم السويد".

وفي النهاية لم يُعلن عن أي قرار أو تقدم الاتحاد التركي بشكوى ضد الحكم، بشكل رسمي.

خدعة اللغة

عندما تكون هناك الكثير من المناوشات، يستخدم خُدعة معينة ليُنهي ذلك.. هنا نتحدث عن الحكم الروماني إيستفان كوفاكس.

المخضرم ميهاي بينتيلي لاعب منتخب رومانيا وستيوا بوخارست الروماني، تحدث في وقت سابق عن كوفاكس.

بينتيلي حل ضيفا على صحيفة Fanatik التركية الشهيرة ليتحدث في حوار مطول.

حوار بينتيلي شهد الحديث عن كوفاكس، قائلا: "هو حكم مميز وكانت له العديد من اللحظات العظيمة، إلى جانب بعض اللحظات التي يوقف فيها اللعب كثيرا".

"عندما تذهب للحديث معه أنت واللاعبين للاحتجاج والمطالبة ببعض الأمور، يستخدم خدعة تُنهي كل ذلك".

"فجأة يقرر الحديث باللغة المجرية! فلا نفهم أي شيء ولا نعرف ما نقول. لنصمت ونستكمل اللعب".

كوفاكس يتحدث اللغة المجرية لأنه من جذور مجرية، وهي اللغة غير الرسمية والتي تُصنف بـ"أقلية" في رومانيا.

خدعة كوفاكس تُنهي أي جدال ومناقشة بينه وبين اللاعبين.

صلاة ضد الرشوة

هو لا يرغب على الإطلاق أن يكون في هذا الموقف. لا يرغب أن يُعرض عليه أي رشوة.

وقال كوفاكس: "دائما ما أُصلي من أجل ألا أتعرض لمثل تلك المواقف".

"صراحة، لم يأت لي أي شخص بشكل مباشر من قبل وطلب مني مساعدة فريق على حساب فريق آخر. هذا لم يحدث أبدا".

على الرغم من ذلك إلا أن كوفاكس وأثناء حديثه مع شاشة Telekom Sport قال "منذ سنوات عديدة، سمعت بعض الأحاديث عن محاولات لجعلنا – كطاقم حكام – نفعل أمرا ما".

"ولكننا تظهرنا بأننا لم نسمع أي شيء وسرنا على نفس خطانا".

"لم يحدث الأمر بشكل مباشر معي، فعلى سبيل المثال لم يأت أي شخص لغرفتي في أي فندق ليطلب مني مساعدة فريقه ويعرض علي أموال! هذا لم يحدث".

"وأتمنى ألا يحدث معي أبدا. لم أتلق في حياتي أي هدية من أي شخص ولا أرغب في ذلك".

قمة مؤجلة من الجولة الـ 17 في الدوري المصري تنطلق في السابعة مساءً على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

إيستفان كوفاكس حكم أول ويعاونه ميهاي أوفيديو أرتن كمساعد أول وفازن فلورن مارينسكو كمساعد ثان.

آخر ظهور للحكم الروماني كان في مواجهة فرنسا أمام أيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 2019.

منتخب فرنسا اكتسح أيسلندا 4-0 في الـ 25 من شهر مارس تحت صافرة الحكم الروماني وأشهر البطاقة الصفراء مرتين.

وأدار كوفاكس 24 مباراة هذا الموسم خلال المسابقات الرومانية المحلية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية.

وأشهر كوفاكس 123 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء.

في دوري أبطال أوروبا، أدار كوفاكس مواجهة فالنسيا أمام يانج بويز السويسري في لقاء انتهى بثلاثية مقابل هدف وشهد طرد المدافع سيكو سانوجو لاعب الفريق السويسري.

قمة الدوري المصري تنطلق يوم 30 من شهر مارس الجاري على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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