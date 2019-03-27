اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدربي

أيام قليلة تفصلنا عن الدربي المنتظر.. دربي القاهرة الكبرى، والدربي الأقدم والأقوى في إفريقيا والعالم العربي.. الأهلي في مواجهة الزمالك.

الفريقان يتواجهان يوم السبت المقبل 30 مارس الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 17 من الدوري الممتاز.

الفارس الأبيض يتصدر المسابقة برصيد 53 نقطة ويليه المارد الأحمر بفارق نقطتين في المركز الثاني بعد لعب الثنائي 22 مباراة.

إن كنت مكان المدير الفني السويسري كريستيان جروس، فكيف ستختار تشكيل الزمالك؟

اختر تشكيل الدربي:

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