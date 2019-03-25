سباعي زملكاوي وسداسي أهلاوي.. لاعبون ينتظرون الظهور الأول في القمة

قمة جديدة في الدوري بين الزمالك والأهلي تنتظرها الجماهير المصرية لما يسبقها من ظروف جعلتها محل اهتمام الجميع.

الزمالك يتصدر الدوري بفارق كبير من النقاط عن الأهلي.. لكن المارد الأحمر عاد من بعيد وقلص الفارق مع القلعة البيضاء إلى نقطتين فقط قبل مباراة القمة.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي يوم السبت المقبل 30 مارس في القمة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري والتي تقام بملعب برج العرب.

الزمالك صاحب الملعب في هذه المباراة يدخل اللقاء ويضم عددا كبيرا من اللاعبين يخوضون القمة لأول مرة.

الأهلي أيضا يدخل المباراة ويضم عددا من اللاعبين يلعبون القمة لأول مرة ولكن أقل من الزمالك.

وينتظر 7 لاعبين من الزمالك الظهور في القمة الأولى لهم بالقميص الأبيض وهم خالد بوطيب وعمر السعيد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن وحميد أحداد وأحمد سيد "زيزو" وجميعهم من صفقات الأبيض سواء في بداية الموسم أو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

بالإضافة إلى عبد الله جمعة الذي يلعب للموسم الثاني على التوالي مع الزمالك لكنه لم يشارك في مباريات القمة الموسم الماضي.

على الجانب الآخر يضم الأهلي حاليا 6 لاعبين متاحين قد يظهرون في القمة الأولى لهم أمام الزمالك وهم: حسين الشحات وياسر إبراهيم وجيرالدو وناصر ماهر وأحمد الشيخ ومحمود وحيد.

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