6 معلقين للقمة

الجمعة، 29 مارس 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي

تتجه أنظار الوطن العربي يوم السبت صوب ملعب برج العرب بالإسكندرية مسرح القمة المنتظرة بين الزمالك والأهلي في الجولة 17 من الدوري المصري والتي يعلق عليها 6 معلقين.

وينقل التلفزيون المصري المباراة وكذلك نايل سبورت وأون سبورت، وعبر أثير الراديو تذيع أون سبورت إف أم اللقاء وكذلك إذاعة الشباب والرياضة.

ويعلق على المباراة في التلفزيون المصري طارق الأدور، ومدحت شلبي في نايل سبورت، وتوفر أون سبورت معلقين، حاتم بطيشة ومن خلال القناة الصوتية الثانية أيمن الكاشف.

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ويعلق مؤمن حسن عبر إذاعة أون سبورت بينما يعلق رامي بهجت عبر إذاعة الشباب والرياضة.

ويقدم سيف زاهر الاستوديو في قناة أون سبورت ويحلل اللقاء طه إسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام وعماد متعب.

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