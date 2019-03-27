ماذا فعل معلول والنقاز في 5 مواجهات بينهما في تونس

يتجدد يوم السبت المقبل اللقاء بين علي معلول الظهير الأيسر للأهلي وحمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك بعد خمس مواجهات جمعت بينهما في تونس.

سيلتقي ظهيرا منتخب تونس لأول مرة في الأراضي المصرية بقميصي الأهلي والزمالك بعدما التقيا كثيرا بقميصي الصفاقسي والنجم الساحلي.

وارتدى معلول قميص الصفاقسي من 2008 إلى 2016، أما النقاز فكان لاعبا للنجم الساحلي من 2013 إلى 2018.

فماذا حدث في المواجهات السابقة بين معلول والنقاز في تونس؟

المواجهة الأولى

الجولة 26 من الدوري التونسي في عام 2014، شارك معلول في المباراة بشكل كامل فيما دخلها النقاز في الشوط الثاني.

وفاز الصفاقسي في ملعب النجم بسوسه بهدفين لهدف.

وفي ذلك الموسم أنهى الصفاقسي الدوري في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه النجم الساحلي.

المواجهة الثانية

في موسم 2014-2015 التقى الفريقان في الجولة 16 من الدوري في ملعب الطيب المهيري وتعادلا إيجابيا بهدف لكل منهما.

شارك معلول في المباراة مرة أخرى بشكل كامل أما النقاز فتم استبداله في الشوط الثاني.

لكن بنهاية ذلك الموسم تفوق النجم على الصفاقسي إذ احتل الأول المركز الثاني في الدوري بـ63 نقطة مقابل 47 نقطة للصفاقسي الذي جاء في المركز الرابع.

المواجهة الثالثة

شارك النقاز لأول مرة بشكل كامل واستمر معلول أيضا في لقاء جمعهما بالملعب الأوليمبي بسوسه لحساب الجولة العاشرة في الدوري التونسي في موسم 2015-2016.

فاز النجم بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي شارك فيها معلول والنقاز بشكل كامل.

وفي ذلك الموسم توج النجم بلقب الدوري بعدما حصد 77 نقطة أما الصفاقسي جاء ثالثا بـ72 نقطة.

كان ذلك في الدوري التونسي والتقى معلول والنقاز مرتين في كأس تونس وللمصادفة فكلا المواجهتين في النهائي.

النهائي الأول

أقيم النهائي الأول لكأس تونس عام 2012 في ملعب النجم وفاز النقاز على معلول بهدف دون رد ليتوج باللقب.

وشارك الثنائي في المباراة بشكل كامل.

النهائي الثاني

أقيم النهائي الثاني في الملعب الأوليمبي بسوسه مرة أخرى في عام 2014 وكرر النجم انتصاره بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

وشارك الثنائي في المباراة بشكل كامل أيضا.

وفي عام 2016 رحل معلول عن الصفاقسي لينضم إلى الأهلي فيما ظل النقاز في صفوف النجم الساحلي.

وهذا يعني أن المواجهات المباشرة كانت تساوي ثلاث انتصارات للنقاز مقابل فوز وحيد لمعلول وتعادل وحيد كذلك.

مواجهة مصرية تونسية

وبعد ذلك التقى معلول بالنقاز مرة أخرى لكن الأول كان ارتدى قميص الأهلي.

المواجهة الأولى كانت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 وكانت في تونس وفاز أصحاب الأرض بهدفين لهدف وصنع النقاز الهدف الأول للنجم وقتها.

أما المواجهة الثانية فكانت في الإياب وفاز الأهلي بستة أهداف لهدفين في لقاء شهد تسجيل معلول لهدف وصناعة آخر.

أما النقاز فسجل في تلك المباراة هدفا بالخطأ في مرماه.

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