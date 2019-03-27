من هو أخطر لاعب في الزمالك؟ ولماذا لا يريد ربيع ياسين ضم أي من صفوف الأبيض للأهلي؟ هذا ما يجيب عنه لـFilGoal.com.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري.

وربيع ياسين لاعب الأهلي السابق أجاب عن أسئلة FilGoal.com، التي جاءت كالآتي:

تختار حاليا وليد أزارو لفريقك أم خالد بوطيب؟

أزارو مهاجم قوي ومميز لكنه بعيد عن المباريات وتسجيل الأهداف منذ فترة وخالد بوطيب يملك إمكانيات كبيرة لكنه لم يصل لشكل جيد مع الزمالك وبالتالي الثنائي حظوظه متساوية.

لاعب تضمه من الزمالك للأهلي؟

أعتقد أنني لن أحتاج فعلى الرغم من تميز الزمالك كمواهب من ناحية الأفراد لكن جماعية الأهلي تتفوق مع وجود وفرة في اللاعبين.

من اللاعب الذي تشعر بالقلق منه في تشكيل الزمالك؟

يوسف إبراهيم "أوباما، وفرجاني ساسي لاعب مميز لكنه لن يكون الأخطر أمام الأهلي فمهمته لن تكون سهلة بعكس ما كانت أمام منافسين آخرين.

من هو أخطر لاعب في الأهلي حاليا؟

جونيور أجايي.

نصيحة للأهلي؟

الزمالك يعاني بشدة مؤخرا أمام المقاولون العرب في الناحية الدفاعية، وعلى الأهلي أن يربط خطوطه جيدا ليتفوق.

نصيحة لمارتين لاسارتي مدرب الأهلي؟

الكفة متعادلة بين الفريقين لكن لاسارتي مطالب بإغلاق مفاتيح لعب الزمالك وأن يختار الأفراد المناسبين لتنفيذ فكره فهذه فرصة لإثبات نفسه مع الأهلي.

نصيحة لحراس المرمى؟

الثبات النفسي هو أهم شيء في تلك النوعية من المباريات.

ذكرياتك مع القمة؟

لعبت العديد من مباريات القمة وشهدت لحظات سعيدة كثيرا لكن ما أتذكره هو إلغاء هدفي في شباك الزمالك عن طريق الحكم الراحل محمود عثمان أتذكر ذلك الأمر دائما.

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