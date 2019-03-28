قراءة أولية لـ عقل جروس.. جمل هجومية وخطتين ضد الأهلي

الخميس، 28 مارس 2019 - 14:48

كتب : FilGoal

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اعتمد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على عدد من الجمل الهجومية في إطار إعداد فريقه لخوض مباراة القمة ضد الأهلي السبت المقبل.

السويسري ركز - كعادته - على عدد من الجمل الهجومية يشترك فيها الخطوط الـ3 لضرب دفاعات الأهلي.

الجملة الأولى تأتي بالاشتراك بين الظهير والجناح بلعب الكرات الطولية خلف ظهير الأهلي لجناح الزمالك بعد فترة من تحضير اللعب في وسط ملعب الزمالك.

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أما الجملة الثانية فتعتمد على قيام الثنائي فرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما" بخلق المساحات لثلاثي الهجوم الذي سيعتمد عليه جروس في المباراة ولعب الكرات داخل منطقة جزاء الأهلي.

كما ركز جروس على أدوار طارق حامد وساسي في لعب الكرات الطولية خلف ظهيري الأهلي.

خطتان ضد الأهلي

وبدا أن جروس قد يعتمد على خطتين ضد الأهلي، بواقع خطة لكل شوط.

الزمالك يبدو وأنه سيعتمد على التأمين في وسط الملعب وتكثيف الأعداد بعدم تقدم حامد أو ساسي في الشوط الأول، بينما سيعتمد على الهجوم في الشوط الثاني اعتمادا على ما يظهر من ضعف بدني على الأهلي في الشوط الثاني.

الضربات الحرة

جروس أبدى تركيزا شديدا على الضربات الثابتة يمينا ويسارا في محاولة لضرب الأهلي بهذا السلاح الذي أفاد الزمالك كثيرا هذا الموسم.

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