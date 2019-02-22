حوار - أبو ريدة: تجربة بيراميدز مثمرة ومن الجيد تكرارها.. ولا صراع بين الاتحاد والأهلي

تحدث هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن تجربة نادي بيراميدز، واصفا إياها بـ"التجربة المثمرة".

وقال هاني أبو ريدة: "تجربة بيراميدز تعد مثمرة للغاية وخلقت نوعا من التنافس".

وأضاف خلال تواجده في ندوة في الإسكندرية بتواجد مراسل FilGoal.com "تجربة بيراميدز أحيت الدوري من جديد والفريق استطاع منافسة أندية عريقة".

وواصل "بالتأكيد سيكون من الجيد تكرار تجربة بيراميدز لأن الاستثمار يزيد من القيمة التجارية للدوري وكل ذلك يزيد من قوة المنافسة".

وتابع "المنتج الخاص بنا يعد مختلفا عن بقية دول العالم. على سبيل المثال، لا يوجد أي بث مجاني في العالم لمباريات الدوري المحلي".

وأعلن نادي بيراميدز في وقت سابق اليوم الجمعة انتقال ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى سالم سعيد الشامسي المستثمر الإماراتي. (طالع التفاصيل)

وتطرق هاني أبو ريدة للحديث عن الأهلي، قائلا: "لا يوجد أي صراع مع الأهلي".

وأشار "علاقتي طيبة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ونحاول دائما حل جميع الأزمات مع الأندية".

وشدد "عندما يكون الأهلي والزمالك في مستواهما، يكون المنتخب قويا".

وأكمل حديثه قائلا: "العام المقبل لن يشهد مشاركة الأندية في هذا الكم من البطولات. من سيشارك في إفريقيا، لن يلعب البطولة العربية".

وكشف "المشاركة في البطولة العربية الموسم الحالي كان قرارا سياسيا".

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد فيه تمسك الإدارة بقرارالسابق في اجتماعه الطاري بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية). (طالع التفاصيل)

ليرد اتحاد الكرة ببيان يؤكد خلاله على ضرورة التزام الأندية بالمشاركات في المسابقات المصرية من أجل تجديد تراخيص المشاركة في بطولات إفريقيا. (طالع التفاصيل)

مصدر مسؤول من الأهلي رد على بيان اتحاد الكرة، مشيرا إلى " "الأهلي لم ينسحب من الكأس ولم يذكر في بيانه مبدأ الانسحاب وحتى إذا لم يشارك أمام بيراميدز في الكأس فإن الفريق بالفعل لعب في الكأس وتخطى الترسانة في دور الـ32 واتحاد الكرة هو الذي لم يلتزم بالجدول الذي وضعه مسبقا". (طالع التفاصيل)

التحكيم في مصر والجماهير

هاني أبو ريدة تطرق خلال ندوته ليتحدث عن التحكيم في مصر، قائلا: "نحاول إقامة دورات تحكيمية للحكام. لا نبخل والأخطاء دائمة مقبولة".

ووجه هاني أبو ريدة رسالته للحكام قائلا: "فلتفرضوا شخصيتكم. من يفرض شخصيته، ينجح".

واستمر "حكامنا يمتلكون ذكاءً وفطنة ورئيس لجنة الحكام يبذل مجهودا كبيرا وأطالب الإعلام بمساندته. الحكم انسان، ومن الوارد أن يخطئ ونحن نثق في التحكيم المصري".

وعن الحضور الجماهير في بطولة إفريقيا، أشار أبو ريدة "اتفقنا مع شركة أمن من وزارة سيادية لتنظيم دخول الملاعب. الأمن العادي سيكون في الخارج مثلما يحدث في بقية العالم".

وأتم "هناك حالة من الانفلات من الجماهير ولا أرغب في الضغط على الأمن. هناك أولويات أمنية في المرحلة الحالية".

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو المقبل وتنتهي 19 يوليو المقبل.

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