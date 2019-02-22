رسميا – بيراميدز يعلن انتقال ملكيته إلى مستثمر إماراتي

أعلن نادي بيراميدز المصري انتقال ملكيته من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي إلى سالم سعيد الشامسي المستثمر الإماراتي.

ونشر نادي بيراميدز بيانا رسميا يعلن فيه بيع تركي آل الشيخ المالك السابق للنادي إلى سالم سعيد الشامسي.

وكشف البيان عن توجيه تركي آل الشيخ مالك النادي السابق، شكره لكل من عملوا معه خلال فترة تواجده في النادي، مع تمنياته بالتوفيق للملاك الجدد للنادي.

ويستمر النشاط الكروي لنادي بيراميدز بشكل طبيعي مع نقل ملكية النادي فقط من تركي آل الشيخ إلى سالم سعيد الشامسي المالك الجديد.

ولا يعد الشامسي بعيدا عن نادي بيراميدز، فقد كان يشغل منصب نائب رئيس النادي قبل تملكه بشكل رسمي.

نادي بيراميدز تأسس عام 2008 تحت اسم نادي الأسيوطي وتحت ملكية رجل الأعمال المصري محمود الأسيوطي، وصعد الفريق للدوري الممتاز لأول مرةف ي تاريخه موسم 2014/2015 قبل أن يهبط في نفس العام.

وعاد الأسيوطي للدوري الممتاز مرة أخرى في الموسم الماضي، قبل أن ينجح في البقاء هذا الموسم ويصل إلى نصف نهائي كأس مصر.

وفي الصيف الماضي قبل بداية الموسم الجاري، أعلن نادي الأسيوطي عن انتقال ملكيته إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، وتغيير اسمه إلى نادي "بيراميدز".

ماذا حدث في الساعات الأخيرة؟

كتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة: "تحية لكل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة".

وأخص آل الشيخ بعض الأسماء بالذكر منهم العديد من الأسماء الرياضية، هم رئيس نادي الزمالك ونجليه، وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز، وأحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، وحسام وإبراهيم حسن مدربا الفريق السابقين، وهادي خشبة، ومحمد العاصي، وخالد الغندور وأحمد حسام "ميدو"، وأحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، والإعلامي إبراهيم فايق، ورضا عبد العال المحلل الكروي، والإعلامي مدحت شلبي، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورتس.

وجاء شكر آل الشيخ لمن تعامل معهم بعد ساعات قليلة من تلميح أسامة كمال الإعلامي المصري للحديث عن آل الشيخ في تساءله حول الغرض من تبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والكأس، فقال عبر قناة DMC: "ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناد آخر المسابقة بدلا منه؟".

وأتبع "اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب، كفاية كسرة النفس، هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الاجنبي يحصل على لقب الدوري؟".

ونقل آل الشيخ هذا المقطع عبر صفحته وكتب عليه "معاك حق وانا مالي ومال الصداع... وربنا ميجيب كسره لحد!".

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا يؤكد فيه على عدم تجديد رخص الأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل حال لم تطبق الشروط، ومنها المشاركة في بطولات الاتحاد وخاصة الدوري والكأس. (طالع التفاصيل)

وأصدر الأهلي بيانا مساء أمس الخميس، يؤكد خلاله على تمسكه بعدم تغيير مواعيد المباريات التي أعلن عنها اتحاد الكرة يوم 7 يناير الماضي. ورفض أيضا مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بدلا من الدوري.(طالع التفاصيل)

ويحتل نادي بيراميدز حتى الآن المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 23 مباراة.

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