كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري تبرئة حسن السندبيسي الحكم الخامس الذي ظهر في لقاء حرس الحدود والأهلي من العمل مع الأخير.

وقال المصدر: "تم تبرئة السندبيسي من العمل في أكاديمية الأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اتحاد الكرة حقق في الأمر مع لجنة الحكام وتم التأكد من عدم عمل الحكم في أي أكاديمية تابعة لـ الأهلي".

وواصل "اتحاد الكرة تأكد من عدم وجود أي صلة بين الأهلي والأكاديمية التي يعمل بها السندبيسي".

وأشار "هي أكاديمية تحمل فقط اسم الأهلي وليست على علاقة بـ النادي".

وأكمل حديثه قائلا: " السندبيسي تبرأ منها أيضا وتم تبرئته والآن لن يتعرض لعقوبة الشطب".

وتابع "ومن هنا قرر اتحاد الكرة تأجيل اجتماعه الطارئ الذي كان من المقرر أن يقام يوم الأحد".

وأوضح "الاجتماع الطارئ كان لمناقشة أزمة الحكم وكذلك لمناقشة بيان الأهلي، ولكن الآن اتحاد الكرة تأكد من براءة الحكم إلى جانب خروج قرارا بتأجيل لقاء بيراميدز أمام الأهلي، ومن هنا الاتحاد قرر تأجيل الاجتماع".



























































ماذا حدث؟

الاهلي فاز على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء عن طريق حمدي فتحي في لقاء شهد إلغاء هدفا للحدود بقرار من السندبيسي الحكم الخامس.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة مباشرة صور للسندبيسي يزعم متداولوها أنه يعمل في الأهلي.

عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام كشف لـFilGoal.com بعدها مباشرة التحرك للتحقيق ضد الحكم واحتمالية شطبه في حالة إثبات عمله مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة سيحقق فورا في الأمر. (التفاصيل)

قبل أن يخرج الأهلي وينفى تماما وجود أي أكاديمية تابعة للنادي ويعمل فيها السندبيسي. (التفاصيل)

ومن جانبه، أكد أيمن عبد القوي مدير أكاديمية الأهلاوية ستارز أن "الأكاديمية ليست تابعة لـ الأهلي". (طالع التفاصيل)

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