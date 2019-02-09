متعب يشيد بذكاء لاعبي الزمالك في منع رد فعل حفني بعد الهدف.. ويستشهد بواقعته أمام سطيف

السبت، 09 فبراير 2019 - 20:39

كتب : FilGoal

أيمن حفني - الزمالك - النجوم

أشاد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق بتصرف لاعبي الزمالك مع أيمن حفني عقب هدفه في مرمى النجوم.

الزمالك فاز على النجوم بهدف مقابل شيء ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري. هدف سجله حفني بعد ثلاث دقائق من نزوله بديلا.

وقال عماد متعب في الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت عقب اللقاء: "كان تصرفا ذكيا من لاعبي الزمالك حين أوقفوا أيمن حفني ومنعوه من الاستمرار في الركض نحو الجهاز الفني".

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وأضاف "الموقف ذاته حدث معي في مباراة وفاق سطيف بالسوبر الإفريقي".

وشرح "كنت غائبا عن المشاركة منذ فترة طويلة، وشاركت فسجلت هدف التعادل في الدقيقة الـ93، ولكي أكون صريحا كنت أنوي التوجه نحو خوان جاريدو".

متعب أتبع "اللاعبون أوقفوني واحتفلوا معي كأنهم يقولون لي (أخرك هنا لن تتحرك مجددا)"..

وأتم "كان هذا ذكاء من اللاعبين، مثلما هو الحال أيضا من لاعبي الزمالك اليوم مع أيمن حفني".

ورفع الزمالك رصيده للنقطة الـ48 في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على النجوم.

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