آل الشيخ يشكر أبو ريدة: بيراميدز جاهز للعب في الدوري أو الكأس دعما لاتحاد الكرة

وجه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم بعد تأجيل مباراة فريقه ضد الأهلي في الدوري المصري الممتاز والتي كان مقررا لها يوم 28 فبراير الجاري.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة رسميا تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير إلى ما بعد لقاء القمة بين الأحمر والزمالك في 30 مارس المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

وكتب تركي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أشكر اتحاد الكرة علي حرصه علي تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة علي الدوري العام".

وتابع "بيراميدز جاهز للعب في أي بطولة الدوري أو الكأس دعما للاتحاد في تنظيم مسابقاته بنجاح قائم علي العدل بين كل الاندية".

وأتم "شابو الأستاذ المحترم هاني أبو ريدة".

وأصدرت لجنة المسابقات قرارها بعد قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم، والذي أعلن رفضها القاطع لتغيير مباراة الدوري مع بيراميدز لتصبح مواجهة بين الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، ورحب بتأجيل المباراة لما بعد 30 مارس. ( اقرأ التفاصيل )

سبب الأزمة

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).