مدير أكاديمية "الأهلاوية ستارز": الأهلي ليس له أي علاقة بنا

تحدث أيمن عبد القوي مدير أكاديمية الأهلاوية ستارز والتي يعمل بها حسن السندبيسي الحكم الخامس الذي ظهر في لقاء الأهلي وحرس الحدود، عن صحة ارتباط الأكاديمية بـ الأهلي.

وقال مدير الأكاديمية: "الأهلي ليس له أي علاقة بـ الأكاديمية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لا نستخدم شعار الأهلي من الأساس ولا حتى اسم الأهلي، بل "الأهلاوية".

وواصل "منذ أول يوم للأكاديمية وأوضحت للجميع بأنها ليس لها أي علاقة رسمية بـ الأهلي".

وتابع "لأننا كنا سنتعامل بكل الطرق الشرعية في حالة كانت الأكاديمية تابعة لـ الأهلي، وهي ليست كذلك".

وأشار "بشكل شخصي، عملت من قبل في أكاديمية الزمالك في المنوفية منذ ما يقرب 8-9 سنوات".

وأكمل حديثه قائلا: "كل ما نرغب به هو اكتشاف لاعبين يمتلكون موهبة ممارسة كرة القدم لنعطيهم فرصة التدرب مع مدربين يمتلكون رخص تدريبية".

وكشف " هذا العام سيكون الأخير لـ حسن السندبيسي كحكم. هو يفكر منذ فترة طويلة في التدريب بل وحصل على رخصة بذلك أيضا".

وأتم "الصور المنتشرة له تعود لفترة طويلة وليست صور حديثة".





































































































































































ماذا حدث؟

الأهلي فاز على حرس الحدود اليوم الجمعة في ملعب السلام بهدف دون رد في إطار الجولة 21 من الدوري المصري وشهد اللقاء إلغاء هدفا للفريق العسكري.

وانتشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للحكم الخامس وهو يعمل في أكاديمية الأهلي.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 39 يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني والأخير خاض ثلاث مباريات أكثر من الفريق الأحمر.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك متصدر الدوري بست نقاط وكل منهما خاض 18 مباراة.

ردود الأفعال

عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري كشف لـFilGoal.com " على الفور سأبدأ التحقيق في الأمر لإثبات مدى صحته، وإن صح ذلك فهذا يعني أن الحكم غير أمين ويستحق شطبه". (طالع التفاصيل)

ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري نية الأخير التحقيق في الواقعة بشكل فوري.

وأشار المصدر: " حال التأكد من الأمر فكل من أخطأ حتى في لجنة الحكام ستتم معاقبته لأنه من المفترض أن يكونوا على علم بأين يعمل كل حكم". (طالع التفاصيل)



























































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