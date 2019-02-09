بالفيديو - صلاح يسجل وليفربول ينهي فترة الإحباط ويستعيد الصدارة بثلاثية في بورنموث

أخيرا انتهت فترة الإحباط، وعاد ليفربول للانتصارات بثلاثية في بورنموث تعيده للصدارة.

فاز ليفربول على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

محاولة خطف

بدأ بورنموث اللقاء بتشكيل خطورة على مرمى ليفربول. سدد فريزر كرة قوية في الدقيقة الثالثة، أبعدها أليسون بيكر عن مرماه.

سيطرة ليفربول

استعاد ليفربول السيطرة سريعا، وبدأ يهدد مرمى بورنموث أكثر من مرة.

سدد محمد صلاح كرة قوية في الدقيقة التاسعة، لكنها مرت بعيدة عن المرمى بقليل.

وسجيل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الـ23. عرضية من جيمس ميلنر، حولها النجم السنغالي برأسية في المرمى.

ولم يكنف ليفربول بالهدف الأول، فأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ33 عن طريق جورجينيو فينالدو بتصويبة ساقطة في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

وكاد صلاح يسجل هدفا ثالثا لليفربول. تصويبة قوية جدا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ44، حولها آرتور بوروك إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

لم يحتج صلاح سوى دقيقتين فقط من الشوط الثاني قبل العودة للتسجيل مع ليفربول. تمريرة رائعة من نابي كيتا، حولها فيرمينو بكعب رائع إلى صلاح الذي سدد بطريقة رائعة في المرمى. هدف هو الـ17 لصلاح في الدوري هذا الموسم، والسادس له في مرمى بورنموث.

وكاد ليفربول يسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ55. عرضية خطيرة من فينالدوم إلى ساديو مانيه المتمركز وحيداً أمام مرمى فريق بورنموث، وسدد كرة قوية برأسه نحو الشباك، لكنها كانت بعيدة إلى خارج الملعب.

إيدي هاو تدخل هنا سريعا، ودفع بدومينيك سولانكي مهاجم ليفربول السابق بدلا من جوردان إيب في الدقيقة الـ58.

تألق محمد صلاح استمر، وكاد يسجل الرابع في الدقيقة الـ75. تبادل رائع للكرة بينه وبين فيرمينو، ليسدد صلاح كرة رائعة تصطدم بالعارضة.

تبديلات تجهيزية

أخيرا عاد ترينت أرنولد من الإصابة، ودفع به يورجن كلوب بدلا من فينالدوم في الدقيقة الـ75، ضمن تبديلات لتجهيز اللاعبين.

ليفربول كاد يسجل الرابع مرة أخرى في الدقيقة الـ86 بعد مرتدة سريعة بدأها ماني بتمريرة إلى روبيرتسون، والذي مرر بينية إلى فيرمينو لينفرد من وسط الملعب، لكن البرازيلي سدد في يد الحارس بوروك.

وشارك ديفوك أوريجي بدلا من ساديو ماني في الدقيقة الـ87.

ومن جديد وصل ليفربول إلى مرمى بورنموث في الدقيقة الـ89. تمريرة من صلاح إلى فيرمينو، ومن فيرمينو إلى أرنولد الذي ينفرد ويسدد لكن بوروك يتألق أيضا.

وكانت آخر التبديلات بدخول دانيل ستوريدج بدلا من روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الـ90.

حكم اللقاء احتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، وكاد بورنموث يسجل الأول في الدقيقة الـ91 بتصويبة من سولانكي لكن مرت بجانب المرمى، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ65 مستعيدا صدارة الترتيب من مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الـ33 في المركز العاشر.

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