أرقام في الجول - أيمن حفني.. الذهب لا يصدأ

السبت، 09 فبراير 2019 - 20:48

كتب : FilGoal

أيمن حفني - الزمالك - النجوم

رغم مشاركة زمنها لم يتجاوز 20 دقيقة إلا أنها حسمت للزمالك مباراة صعبة أمام النجوم وانتزعت 3 نقاط هامة في مشوار الفريق المتصدر لبطولة الدوري المثيرة.

لم يزد أيمن حفني الابتعاد عن المباريات إلا إصرار على العودة لإثبات نفسه وللبرهنة على قدراته وما يستطيع تقديمه في الملعب.

كان أداء اللاعب البالغ عمره 33 عاما ممتازا يوم السبت أمام رفاق عصام الحضري. افتقده الزمالك لاختراق الدفاع الحصين لفريق النجوم.

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تحرك رائع من حفني الذي توقع تمريرة يوسف إبراهيم ولم يتوان في استغلال خطأ المدافع ليودع الكرة في شباك الحضري.

وبخلاف الهدف، الذي جاء من أول لمسة لحفني في الملعب بعد دخوله بدلا من إبراهيم حسن، كان لاعب مصر للمقاصة السابق العنصر الأهم في حفاظ الزمالك على الكرة في وسط ملعب النجوم.

مرر حفني الكرة بشكل عرضي 4 مرات، وصلت منها اثتنتين لزملائه. قام بمراوغتين ناجحتين. لم يفقد الكرة ولا مرة أثناء وجوده في المستطيل الأخضر لملعب بتروسبورت.

مرر الكرة 10 مرات بطريقة صحيحة من أصل 12 محاولة وتحرك في كل أرجاء الملعب.

الزمالك أيمن حفني

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