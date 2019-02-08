أمر مجلس إدارة اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل في واقعة الحكم الخامس في لقاء الأهلي وحرس الحدود حسن السندبيسي بعدما تم تداول صور له وهو يعمل في أكاديمية النادي الأحمر.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "المجلس سيفتح تحقيقا عاجلا في واقعة الحكم الخامس".

وتابع "إن تم التأكد من صحة الصور المتداولة وعمل الحكم الخامس في أكاديمية الأهلي فمجلس الإدارة بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة سريعا".

وتابع "أيضا حال التأكد من الأمر فكل من أخطأ حتى في لجنة الحكام ستتم معاقبته لأنه من المفترض أن يكونوا على علم بأين يعمل كل حكم".

وأتم "مشاكل الحكام أصبحت أسبوعية ومع كل الأندية لذا يجب العمل على تصحيح الأخطاء سريعا".

ماذا حدث؟

الأهلي فاز على حرس الحدود اليوم الجمعة في ملعب السلام بهدف دون رد في إطار الجولة 21 من الدوري المصري وشهد اللقاء إلغاء هدفا للفريق العسكري.

وانتشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للحكم الخامس وهو يعمل في أكاديمية الأهلي.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 39 يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني والأخير خاض ثلاث مباريات أكثر من الفريق الأحمر.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك متصدر الدوري بست نقاط وكل منهما خاض 18 مباراة.

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