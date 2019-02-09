بالفيديو – الصراع يشتعل.. بايرن يفوز على شالكة ويضغط على دورتموند

السبت، 09 فبراير 2019 - 21:38

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - شالكة

انتصر بايرن ميونيخ على شالكة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

هدف بايرن الأول جاء عن طريق مدافع شالكة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11 عن طريق جيفري بروما الذي حاول منع روبرت ليفاندوفسكي من التسجيل، ولكنه وضع الكرة في مرماه بالخطأ.

ونجح شالكة في تسجيل التعادل في الدقيقة 25 عن طريق التركي الألماني، أحمد كوتوكو بعد تسديدة قوية مستغلا غياب تام لدفاع بايرن.

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بايرن لم ينتظر طويلا ليستغل خطأ دفاعيا قاتلا لفريق شالكة. خطأ ترجمه ليفاندوفسكي بنجاح في الشباك في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 57 سجل سيرجي جنابري من رأسية بعد متابعة لتسديدة على الطائر من ليفا.

انتصار بايرن أوصل رصيد الفريق الألماني للنقطة 45 في المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد شالكة عند النقطة 22 في المركز الـ 13.

بايرن استغل تعثر بوروسيا دورتموند بالتعادل أمام هوفنهايم 3-3، ليقلص الفارق معه لـ 5 نقاط.

دورتموند في الصدارة بـ 50 نقطة وخلفه بايرن وصيفا بـ 45 نقطة.

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