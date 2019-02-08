كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن عزمة إجراء تحقيقا شاملا وفوريا في واقعة اتهام حسن السندبيسي الحكم الخامس لمباراة الأهلي وحرس الحدود بالعمل في أكاديمية الأهلي.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لـFilGoal.com "علمت بما كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول عمل حسن السندبيسي الحكم الخامس لمباراة الأهلي وحرس الحدود في أكاديمية الأهلي".

وأضاف "على الفور سأبدأ التحقيق في الأمر لإثبات مدى صحته، وإن صح ذلك فهذا يعني أن الحكم غير أمين ويستحق شطبه".

وواصل "أما إذا ثبت عكس ذلك، فهذا اتهام غير مقبول للحكام".

رئيس لجنة الحكام أكمل "أما بالنسبة للهدف الملغي، فكل الأندية تستفيد من الأخطاء التحكيمية".

وأتم "الزمالك وبيراميدز والأهلي وكل الفرق سبق لها الاستفادة من أخطاء الحكام، ألم يحتسب لليفربول هدفا خاطئا قبل أيام في الدوري الإنجليزي؟".

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة إلغاء هدفا لحرس الحدود في الشوط الأول بقرار من الحكم الخامس حسن السندبيسي، قبل أن تنتشر صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم بأن الحكم يعمل في أكاديمية الأهلي.



























































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