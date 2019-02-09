منتخب مصر: نتابع 7 مصريين في الدوري القطري

السبت، 09 فبراير 2019 - 21:10

كتب : FilGoal

هدف صلاح محسن مع منتخب مصر في النيجر

كشف تيتو جارسيا مساعد المدير الفني لمنتخب مصر مراقبة الجهاز الفني لـ 7 لاعبين مصريين يلعبون في الدوري القطري.

وقال مساعد مدرب منتخب مصر: "تواجدت في قطر الفترة الماضية لمراقبة أكثر من لاعب مصري هناك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون سبورت "يتواجد هناك 7 مصريين لم نكن نعلم عنهم الكثير والآن نعرف عنهم الكثير والكثير".

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وواصل "يوجد فريد إبراهيم فريد في الأهلي القطري ومصطفى محمد عبد الفتاح في السيلية القطري وغيرهما. يوجد من يلعب مع قطر القطري أيضا".

وتأسف تيتو جارسيا على عدم ذكره لكل الأسماء، مشيرا إلى "أصبحنا نعلم عنهم الكثير الآن".

وأشار "لا نتواجد فقط في قطر بل في كل الأماكن. هاني رمزي أيضا يستعد للسفر لليونان، وتواجدنا في السابق في تركيا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

منتخب مصر مستضيف أمم إفريقيا 2019 ضمن بالفعل تواجده في البطولة منذ الجولة الخامسة وقبل حتى أن يُعلن بشكل رسمي إقامة البطولة في مصر.

خلال شهر مارس، سيلعب المنتخب مع النيجر وكذلك مع نيجيريا وديا استعدادا للبطولة الإفريقية.

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