رد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على عمل الحكم الخامس حسن السندبيسي الذي تواجد في لقاء حرس الحدود، في أكاديمية النادي.

وقال مرجان: "السندبيسي لا يعمل في أي أكاديمية تابعة لـ الأهلي ولا يعمل في أي قطاع أو نشاط داخل النادي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كل ما أثير حول عمل السندبيسي في النادي الأهلي ليس صحيحا على الإطلاق".

وأشار "الأهلي لا يعرف أي شيء عن أكاديمية الأهلاوية ستارز. لا نعرف أي شيء عن ذلك وليس لنا علاقة بها".

وشدد "الأهلي يحترم منظومة التحكيم المصري ولكنه يتعرض للظلم".

وأتم "نستحق أكثر من ركلة جزاء أمام حرس الحدود ورغم ذلك لم نعترض".

ماذا حدث؟

الأهلي فاز على حرس الحدود اليوم الجمعة في ملعب السلام بهدف دون رد في إطار الجولة 21 من الدوري المصري وشهد اللقاء إلغاء هدفا للفريق العسكري.

وانتشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للحكم الخامس وهو يعمل في أكاديمية الأهلي.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 39 يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني والأخير خاض ثلاث مباريات أكثر من الفريق الأحمر.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك متصدر الدوري بست نقاط وكل منهما خاض 18 مباراة.

























































ردود الأفعال

عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري كشف لـFilGoal.com " على الفور سأبدأ التحقيق في الأمر لإثبات مدى صحته، وإن صح ذلك فهذا يعني أن الحكم غير أمين ويستحق شطبه". (طالع التفاصيل)

ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري نية الأخير التحقيق في الواقعة بشكل فوري.

وأشار المصدر: " حال التأكد من الأمر فكل من أخطأ حتى في لجنة الحكام ستتم معاقبته لأنه من المفترض أن يكونوا على علم بأين يعمل كل حكم". (طالع التفاصيل)

































































































































































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