ملاعب الدوري - 45 مباراة في استاد القاهرة يفسران العدد الكبير للقاءات الأهلي والزمالك

تخوض فرق الدوري المصري عدد مباريات متفاوتة على نفس الملعب في الموسم الجديد 2024-25.

وتم سحب قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد. (تعرف على جدول الدوري كاملا من هنا)

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الأهلي سيلعب على استاد القاهرة 12 مباراة على سبيل المثال، والزمالك سيخوض 10، فين حين سيلعب المصري جميع مبارياته الـ 17 في استاد برج العرب، فما سبب كل هذا؟

السبب هو اختيار أكثر من فريق لنفس الملعب لخوض مبارياته في الدوري المصري والمسابقات المحلية، ولاستاد القاهرة نصيب الأسد في ذلك.

FilGoal.com سبق وأن أوضح عدد المباريات التي استضافها كل ملعب الموسم الماضي في الدوري المصري، وتربع استاد القاهرة على عرش القائمة برصيد 61 مباراة.

في الموسم الماضي أقيمت المباريات الـ 306 في الدوري على 14 ملعبا مختلفا. (طالع تفاصيل ملاعب الموسم الماضي من هنا)

موسم 2024-25

استاد القاهرة للموسم الثالث على التوالي سيستضيف مباريات 5 فرق وهم: الأهلي والزمالك ومودرن سبورت والبنك الأهلي وزد.

وبطبيعة الحال فإن المواجهات بين الفرق الـ 5 فيما بينهم ستكون على استاد القاهرة سواء كنت تلعب على أرضك أو خارج أرضك.

وستقام 45 مباراة في استاد القاهرة لحساب الفرق الـ 5 في الـ 17 جولة الأولى، حيث تشهد أكثر من جولة إقامة 3 مباريات على استاد الرعب.

وبسبب إقامة الدوري بنظام جديد وإعلان جدول المرحلة الأولى التي تضم 17 جولة فإن هذا يعني أن هناك فرق ستخوض 8 أو 9 مباريات على أرضها والعكس خارجها. (طالع التفاصيل)

لماذا يخوض الأهلي مباريات أكثر في استاد القاهرة؟

وفقا لجدول الدوري الصادر فإن الأهلي سيخوض 9 مباريات على أرضه جميعها على استاد القاهرة.

ولحسن حظ الأهلي فإنه سيخوض 3 مباريات من أصل 8 خارج أرضه على استاد القاهرة، وهي زد في الجولة الثانية والبنك الأهلي في الجولة الرابعة ومودرن سبورت في الجولة 11.

الأهلي سيواجه فاركو والمصري والإسماعيلي وحرس الحدود على استاد برج العرب، ويحل ضيفا على إنبي في استاد المقاولون العرب.

تعرف على أجندة مباريات الأهلي بالترتيب كاملة في الدوري المصري.

إذا ما هو موقف الزمالك؟

سيخوض الزمالك أيضا 9 مباريات على أرضه بواقع 8 في استاد القاهرة.

لماذا 8 من 9؟ الزمالك سيخوض مباراته ضد المصري في الجولة الثالثة على أرضه لكنها ستقام على استاد برج العرب لأسباب أمنية كالمعتاد.

سيستضيف الزمالك كل من البنك الأهلي في الجولة الأولى وزد في الجولة 16 على استاد القاهرة من ضمن الـ 9 مباريات التي يخوضها على أرضه.

وسيحل ضيفا على الأهلي ومودرن سبورت على نفس الملعب، بذلك سيكون الإجمالي 10 في استاد القاهرة.

وبذلك فإن الزمالك سيواجه المصري وسموحة وفاركو على استاد برج العرب، وكذلك غزل المحلة في المحلة، وطلائع الجيش في الكلية الحربية وبيراميدز في الدفاع الجوي وإنبي في المقاولون العرب.

تعرف على أجندة مباريات الزمالك بالترتيب كاملة في الدوري المصري.

القرعة تخدم القطبين

الأهلي سيخوض 4 مباريات فقط خارج القاهرة وجميعها في برج العرب، فيما سيخوض الزمالك 3 مباريات في الإسكندرية و1 في المحلة.

الأهلي استفاد من القرعة بخوض أول 5 مباريات في استاد القاهرة ثم سيخوض 4 مباريات متتالية بين الجولات 10 و13 على نفس الملعب أيضا.

الزمالك أيضا سيخوض 7 مباريات متتالية في القاهرة بين الملاعب المختلفة من الجولة 5 وحتى 12، ثم سيختم المرحلة الأولى بـ 4 مباريات متتالية في القاهرة أيضا.

بالتأكيد سيصب ذلك في صالح الطرفين مع مشاركة كلاهما في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في ظل ضغط مباريات دور المجموعات المنتظر.

تعرف أيضا على مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بمرحلة المجموعات.

تعرف أيضا على مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية بمرحلة المجموعات.

الـ 4 الكبار

بيراميدز سيخوض 8 مباريات على ملعبه الدفاع الجوي، تعرف على ترتيب مباريات الفريق الأزرق من هنا.

بيراميدز سيخوض 9 مباريات خارج أرضه، بواقع 1 في ملعب خالد بشارة ضد الجونة، وفي الإسماعيلية ضد الإسماعيلي، ويسافر 3 مرات للإسكندرية لملعبي الإسكندرية وبرج العرب لمواجهات الاتحاد وسموحة والمصري.

فيما سيخوض 4 مباريات في القاهرة خارج الدفاع الجوي ضد إنبي في بتروسبورت وضد زد والأهلي ومودرن سبورت في استاد القاهرة.

فيما سيخوض الإسماعيلي 7 مباريات في استاد الإسماعيلية، كما سيواجه المصري والأهلي والاتحاد في استاد برج العرب، وسيحل ضيفا على الجونة.

وسيزور الدراويش القاهرة في 6 مناسبات مختلفة ضد مودرن سبورت والبنك الأهلي والزمالك وزد في استاد القاهرة وسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب وإنبي في بتروسبورت.

تعرف على ترتيب مباريات الإسماعيلي كاملة في الدوري المصري.

الاتحاد السكندري سيخوض 10 مباريات في الإسكندرية بواقع 7 في استاد الإسكندرية و3 في برج العرب.

وسيحل ضيفا في القاهرة خلال 6 مباريات بواقع 3 في القاهرة وأخرى في الكلية الحربية وأيضا في بتروسبورت والمقاولون العرب، وأخيرا سيحل ضيفا على غزل المحلة.

تعرف على ترتيب مباريات الاتحاد في الدوري المصري.

بالطبع المصري سيخوض مبارياته الـ 17 سواء على ملعبه أو خارجه على استاد برج العرب لأسباب أمنية، وإليكم قائمة مباريات الفريق البورسعيدي.

برج العرب أيضا سيستضيف مباريات الاتحاد وسموحة وفاركو وحرس الحدود ضد القطبين بدلا من استاد الإسكندرية وحرس الحدود.

ربما يكمن الحل في ذلك الأمر لتوزيع عدد الفرق على ملاعب مختلفة أكثر في الدوري المصري، وتقليل عدد الفرق التي تخوض مبارياتها على استاد القاهرة ما يزيد من تنوع الملاعب ويزيد من فرص التكافؤ بين جميع الأطراف.