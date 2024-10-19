الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. 8 مباريات على استاد الدفاع الجوي

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن 8 مباريات فقط لـ بيراميدز على ملعبه في استاد الدفاع الجوي.

وأقيمت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد. (تعرف على جدول الدوري كاملا من هنا)

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وإليكم مباريات الدور الأول لـ بيراميدز من الدوري المصري

الجولة الأولى – بيراميدز × بتروجت – استاد الدفاع الجوي

الجولة الثانية – إنبي × بيراميدز – استاد بتروسبورت

الجولة الثالثة – بيراميدز × البنك الأهلي – استاد الدفاع الجوي

الجولة الرابعة – المصري × بيراميدز – استاد برج العرب

الجولة الخامسة – الإسماعيلي × بيراميدز – استاد الإسماعيلية

الجولة السادسة – بيراميدز × فاركو – استاد الدفاع الجوي

الجولة السابعة – الجونة × بيراميدز – استاد خالد بشارة

الجولة الثامنة – بيراميدز × غزل المحلة – استاد الدفاع الجوي

الجولة التاسعة – زد × بيراميدز – استاد القاهرة

الجولة العاشرة – الأهلي × بيراميدز – استاد القاهرة

الجولة 11 – بيراميدز × الزمالك – استاد الدفاع الجوي

الجولة 12 – سموحة × بيراميدز – استاد الإسكندرية

الجولة 13 – بيراميدز × حرس الحدود – استاد الدفاع الجوي

الجولة 14 – مودرن سبورت × بيراميدز – استاد القاهرة

الجولة 15 – بيراميدز × طلائع الجيش – استاد الدفاع الجوي

الجولة 16 – الاتحاد × بيراميدز – استاد الإسكندرية

الجولة 17 – بيراميدز × سيراميكا كليوباترا – استاد الدفاع الجوي

تعرف أيضا على مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بمرحلة المجموعات.

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".