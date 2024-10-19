الدوري المصري - أجندة الزمالك.. 10 مباريات على استاد القاهرة

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن 10 مباريات لـ الزمالك على ملعب استاد القاهرة.

وأقيمت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد. (تعرف على جدول الدوري كاملا من هنا)

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وإليكم مباريات الدور الأول لـ الزمالك من الدوري المصري

الجولة الأولى – الزمالك × البنك الأهلي – استاد القاهرة

الجولة الثانية – سموحة × الزمالك – استاد برج العرب

الجولة الثالثة – الزمالك × المصري – استاد برج العرب

الجولة الرابعة – غزل المحلة × الزمالك – استاد غزل المحلة

الجولة الخامسة – الزمالك × سيراميكا كليوباترا – استاد القاهرة

الجولة السادسة – طلائع الجيش × الزمالك – استاد الكلية الحربية

الجولة السابعة – الزمالك × الاتحاد – استاد القاهرة

الجولة الثامنة – الزمالك × حرس الحدود – استاد القاهرة

الجولة التاسعة – مودرن سبورت × الزمالك – استاد القاهرة

الجولة العاشرة – الزمالك × الجونة – استاد القاهرة

الجولة 11 – بيراميدز × الزمالك – استاد الدفاع الجوي

الجولة 12 – الزمالك × الإسماعيلي – استاد القاهرة

الجولة 13 – فاركو × الزمالك – استاد برج العرب

الجولة 14 – الزمالك × بتروجت – استاد القاهرة

الجولة 15 – الأهلي × الزمالك – استاد القاهرة

الجولة 16 – الزمالك × زد – استاد القاهرة

الجولة 17 – إنبي × الزمالك – استاد المقاولون العرب

تعرف أيضا على مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية بمرحلة المجموعات.

احتفظ بجدول مباريات الزمالك من هنـــــــــــــــــــــــــا.

⚪ جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الجولة الأولى البنك الأهلي والختام إنبي pic.twitter.com/Ncqp7Xa8Uu — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2024

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".