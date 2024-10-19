الدوري المصري – أجندة المصري.. كل المباريات في ملعب واحد

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن مباريات متوازنة للمصري في المسابقة.

ويلعب المصري جميع مبارياته في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة المصري للزمالك ثم بيراميدز في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب.

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وجاءت أجندة مباريات المصري في المرحلة الأولى من الدوري كالآتي:

الجولة الأولى

طلائع الجيش × المصري

الجولة الثانية

المصري × الجونة

الجولة الثالثة

الزمالك × المصري

الجولة الرابعة

المصري × بيراميدز

الجولة الخامسة

حرس الحدود × المصري

الجولة السادسة

المصري × الأهلي

الجولة السابعة

سيراميكا كليوباترا × المصري

الجولة الثامنة

المصري × فاركو

الجولة التاسعة

بتروجت × المصري

الجولة العاشرة

المصري × إنبي

الجولة الحادية عشر

زد × المصري

الجولة الثانية عشر

الاتحاد السكندري × المصري

الجولة الثالثة عشر

المصري × البنك الأهلي

الجولة الرابعة عشر

غزل المحلة × المصري

الجولة الخامسة عشر

المصري × الإسماعيلي

الجولة السادسة عشر

سموحة × المصري

الجولة السابعة عشر

المصري × مودرن سبورت

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".

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