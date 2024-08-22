الدوري المصري - استاد القاهرة في صدارة قائمة 14 ملعبا لموسم 2023-24

انتهى الدوري المصري بعد موسم شاق وصل لـ 11 شهرا بالتمام والكامل، أقيمت خلال 305 مباراة كان لـ استاد القاهرة النصيب الأكبر منها.

5 فرق فضلت اللعب على أرضية ملعب استاد القاهرة هذا الموسم ليصل العدد لـ 61 مباراة أقيمت عليه، وكان العدد ليصبح 62 في حالة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي اعتذر الأخير عن عدم خوضها.

FilGoal.com يستعرض معكم خريطة ملاعب الدوري المصري لموسم 2023-24.

استاد القاهرة – 61 مباراة

استضاف مباريات 5 فرق وهي زد والزمالك ومودرن سبورت والأهلي والبنك الأهلي.

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استاد برج العرب – 53 مباراة

استضاف 34 مباراة لـ المصري الذي يلعب جميع مواجهاته ذهابا وإيابا عليه، بالإضافة لمباريات لبعض من مباريات فاركو والاتحاد وسموحة.

استاد المقاولون العرب – 39 مباراة

استضاف مباريات المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا بالإضافة لمجموعة مباريات لـ إنبي والأهلي والبنك وزد والزمالك.

استاد الإسكندرية – 27 مباراة

استضاف مباريات سموحة والاتحاد وفاركو.

استاد السلام – 21 مباراة

استضاف مباريات الداخلية بشكل أساسي بالإضافة لـ البنك الأهلي ومودرن سبورت وزد وبلدية المحلة.

استاد بتروسبورت – 21 مباراة

استضاف مباريات إنبي بالإضافة لمجموعة من مباريات الداخلية.

استاد الدفاع الجوي – 16 مباراة

استضاف مباريات بيراميدز هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد خالد بشارة – 16 مباراة

استضاف مباريات الجونة هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد الإسماعيلية – 15 مباراة

استضاف مباريات الإسماعيلي هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد جهاز الرياضة العسكري – 14 مباراة

استضاف مباريات طلائع الجيش هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد غزل المحلة – 12 مباراة

استضاف مباريات بلدية المحلة هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد حرس الحدود – 6 مباريات

استضاف 6 مباريات لـ فاركو هذا الموسم في الدوري.

استاد السويس الجديد – مباراتان

استضاف مباراتان لبلدية المحلة في الجولات الأخيرة من هذا الموسم في الدوري.

استاد الكلية الحربية – مباراتان

استضاف مواجهتي طلائع الجيش ضد الأهلي والزمالك من هذا الموسم في الدوري.

الآن ونحن على أعتاب موسم جديد، فهل سنشهد نفس الاختيارات من الفرق أم تختلف الأوضاع؟