الدوري المصري - استاد القاهرة في صدارة قائمة 14 ملعبا لموسم 2023-24

الخميس، 22 أغسطس 2024 - 13:39

كتب : إسلام أحمد

ملاعب الدوري المصري

انتهى الدوري المصري بعد موسم شاق وصل لـ 11 شهرا بالتمام والكامل، أقيمت خلال 305 مباراة كان لـ استاد القاهرة النصيب الأكبر منها.

5 فرق فضلت اللعب على أرضية ملعب استاد القاهرة هذا الموسم ليصل العدد لـ 61 مباراة أقيمت عليه، وكان العدد ليصبح 62 في حالة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي اعتذر الأخير عن عدم خوضها.

FilGoal.com يستعرض معكم خريطة ملاعب الدوري المصري لموسم 2023-24.

أخبار متعلقة:
بعد اعتذار الأهلي.. اتحاد الكرة يخطر فاركو بالتأهل لمواجهة المصري في كأس مصر الكشف عن الحكام المصريين في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا الأكثر والأجانب والفرق والمراكز.. أرقام متنوعة من جائزة رجل مباراة الدوري المصري 2023-24 الشيبي والشناوي وكالوشا ووسام.. أبرز أرقام الدوري المصري موسم 2023-24

استاد القاهرة – 61 مباراة

استضاف مباريات 5 فرق وهي زد والزمالك ومودرن سبورت والأهلي والبنك الأهلي.

طالع أيضا - 72 مباراة و5 فرق و5 منتخبات في موسم واحد.. استاد القاهرة ظالم أم مظلوم؟

استاد برج العرب – 53 مباراة

استضاف 34 مباراة لـ المصري الذي يلعب جميع مواجهاته ذهابا وإيابا عليه، بالإضافة لمباريات لبعض من مباريات فاركو والاتحاد وسموحة.

استاد المقاولون العرب – 39 مباراة

استضاف مباريات المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا بالإضافة لمجموعة مباريات لـ إنبي والأهلي والبنك وزد والزمالك.

استاد الإسكندرية – 27 مباراة

استضاف مباريات سموحة والاتحاد وفاركو.

استاد السلام – 21 مباراة

استضاف مباريات الداخلية بشكل أساسي بالإضافة لـ البنك الأهلي ومودرن سبورت وزد وبلدية المحلة.

استاد بتروسبورت – 21 مباراة

استضاف مباريات إنبي بالإضافة لمجموعة من مباريات الداخلية.

استاد الدفاع الجوي – 16 مباراة

استضاف مباريات بيراميدز هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد خالد بشارة – 16 مباراة

استضاف مباريات الجونة هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد الإسماعيلية – 15 مباراة

استضاف مباريات الإسماعيلي هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد جهاز الرياضة العسكري – 14 مباراة

استضاف مباريات طلائع الجيش هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد غزل المحلة – 12 مباراة

استضاف مباريات بلدية المحلة هذا الموسم في الدوري على ملعبه.

استاد حرس الحدود – 6 مباريات

استضاف 6 مباريات لـ فاركو هذا الموسم في الدوري.

بوابة روز اليوسف | نادي حرس الحدود (قلعة المكس) ونهضة إنشائية ورياضية واجتماعية

استاد السويس الجديد – مباراتان

استضاف مباراتان لبلدية المحلة في الجولات الأخيرة من هذا الموسم في الدوري.

استاد الكلية الحربية – مباراتان

استضاف مواجهتي طلائع الجيش ضد الأهلي والزمالك من هذا الموسم في الدوري.

الآن ونحن على أعتاب موسم جديد، فهل سنشهد نفس الاختيارات من الفرق أم تختلف الأوضاع؟

الدوري المصري ملاعب الدوري المصري استاد القاهرة الدفاع الجوي استاد برج العرب
نرشح لكم
اجتماعات مكثفة لـ الخطيب مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد للترتيب للمرحلة القادمة محمد الحنفي يكشف كيف عاد لإدارة المباريات تحكيميا في الدوري المصري مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنعلن خلال ساعات عن رحيل عبد المنعم لـ نيس وكيل أحمد توبة يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه سموحة لـ في الجول: تغريم من شارك ضد الإسماعيلي بعد توديع كأس مصر كأس مصر - بثلاثية البدلاء.. زد يتأهل لربع النهائي على حساب سيراميكا كأس مصر - الإسماعيلي يعود لربع النهائي بعد غياب 5 سنوات بثنائية النبريص ضد سموحة بقيادة بابا فاسيليو.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري كاملا
أخر الأخبار
اجتماعات مكثفة لـ الخطيب مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد للترتيب للمرحلة القادمة 11 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - استاد القاهرة في صدارة قائمة 14 ملعبا لموسم 2023-24 32 دقيقة | الدوري المصري
لاعب ليفربول ينضم إلى سالزبورج 52 دقيقة | ميركاتو
الهلال يتوصل لاتفاق مع سيتي حول ضم كانسيلو ساعة | ميركاتو
مستمر في الدوري الإنجليزي.. فولام يضم ساندر بيرج ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ليفربول يتمم إتفاقه مع فالنسيا من أجل ضم مامارداشفيلي 2 ساعة | ميركاتو
Gaming - نيمار يفوز على مساعد الدوسري في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2 ساعة | Gamers
الرياضية: خلاف حول الراتب يؤخر صفقة ماني إلى اتحاد جدة.. واللاعب غاضب 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من فرينتسفاروتشي يوضح لـ في الجول حقيقة رفض بن رمضان عرض الأهلي 2 إحالة فتوح لمحكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع نيس لانتقال محمد عبد المنعم.. وتفاصيل الصفقة 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لضم بن رمضان.. والخطوة الأخيرة