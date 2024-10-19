دياب يعلن موعد نهاية الدوري المصري وكأس الرابطة لموسم 2024-25

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية موعد نهاية مسابقتي الدوري المصري وكأس الرابطة المصرية لموسم 2024-25.

وتجرى حاليا مراسم سحب قرعة الدوري المصري وكأس الرابطة المصرية لموسم 2024-25.

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

وأكمل "انتهينا من موسم صعب ومزدحم وطويل على الجميع وتأثر به اللاعبين، الرابطة منذ إنشائها بدأت في خطوات التطوير، ربما لم تكن بالسرعة المرجوة".

وأوضح "طورنا البث وعاد الجمهور بكثافة كاملة بدءا من الموسم الماضي، نعد أن يظهر التصوير والبث التلفزيوني للموسم الجديد بشكل مختلف تماما، ليليق بالكرة المصرية".

وأضاف "سنخوض موسما استثنائيا لتغلب على تلاحم المواسم من أجل انتظام المسابقة، وتم التعاقد مع شركة ليجاليتكس الألمانية لإجراء قرعة الدوري".

وأتم "وبمجرد انتهاء المرحلة الأولى سنعلن عن جدول المرحلة الثانية من الدوري المصري".