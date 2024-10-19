دياب يعلن موعد نهاية الدوري المصري وكأس الرابطة لموسم 2024-25

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 15:42

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية موعد نهاية مسابقتي الدوري المصري وكأس الرابطة المصرية لموسم 2024-25.

وتجرى حاليا مراسم سحب قرعة الدوري المصري وكأس الرابطة المصرية لموسم 2024-25.

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

أخبار متعلقة:
قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري منافس الأهلي - التعادل السلبي الرابع.. شباب بلوزداد بلا فوز حتى الآن في الدوري الجزائري الدوري السعودي – الهلال "الكامل" يفوز على الفيحاء.. و19 دقيقة تنصر أهلي جدة ضد الخليج

وأكمل "انتهينا من موسم صعب ومزدحم وطويل على الجميع وتأثر به اللاعبين، الرابطة منذ إنشائها بدأت في خطوات التطوير، ربما لم تكن بالسرعة المرجوة".

وأوضح "طورنا البث وعاد الجمهور بكثافة كاملة بدءا من الموسم الماضي، نعد أن يظهر التصوير والبث التلفزيوني للموسم الجديد بشكل مختلف تماما، ليليق بالكرة المصرية".

وأضاف "سنخوض موسما استثنائيا لتغلب على تلاحم المواسم من أجل انتظام المسابقة، وتم التعاقد مع شركة ليجاليتكس الألمانية لإجراء قرعة الدوري".

وأتم "وبمجرد انتهاء المرحلة الأولى سنعلن عن جدول المرحلة الثانية من الدوري المصري".

أحمد دياب الدوري المصري قرعة الدوري المصري
نرشح لكم
خدمة في الجول - قبل انطلاق الموسم الجديد.. طرح بطاقات Fan ID لموسم 2024-25 الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. 8 مباريات على استاد الدفاع الجوي الدوري المصري – أجندة المصري.. كل المباريات في ملعب واحد الدوري المصري – أجندة الإسماعيلي.. قرعة متوازنة و6 زيارات للقاهرة الدوري المصري - أجندة الزمالك.. 10 مباريات على استاد القاهرة الدوري المصري – أجندة الاتحاد.. 10 مباريات في الإسكندرية مصيلحي لـ في الجول: قرعة الدوري متوازنة.. وينتظرنا موسما صعبا الدوري المصري – أجندة الأهلي.. 12 مباراة في استاد القاهرة
أخر الأخبار
100 مساهمة تهديفية.. ويلبيك يمنح برايتون الفوز على نيوكاسل ويخرج مصابا 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - قبل انطلاق الموسم الجديد.. طرح بطاقات Fan ID لموسم 2024-25 29 دقيقة | الدوري المصري
هدف مرموش لا يكفي.. ليفركوزن يقلب النتيجة على فرانكفورت وتصحيح من بونيفاس 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال – غياب ساكا أمام بورنموث.. ومورينو أساسي لأول مرة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك يحصد المركز الثالث بالفوز على المنتدى في بطولة إفريقيا 59 دقيقة | كرة يد
مؤتمر فليك: يامال متاح لمباراة إشبيلية.. وهذا الحارس أساسي وعلاقتي جيدة مع تشافي ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. 8 مباريات على استاد الدفاع الجوي ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – أجندة المصري.. كل المباريات في ملعب واحد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا