أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024 - 2025 عن مجموعتين متوازنتين لكل من الأهلي وبيراميدز.

إذ يتواجد الأهلي رفقة شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس واستاد أبيدجان.

بينما بيراميدز في المجموعة رفقة الترجي وساجرادا ودجوليبا.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات:

الجولة الأولى (26-27 نوفمبر)

الأهلي × استاد أبيدجان

بيراميدز × ساجرادا

الجولة الثانية (6-7 ديسمبر)

أورلاندو بايرتس × الأهلي

دجوليبا × بيراميدز

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر)

الأهلي × شباب بلوزداد

الترجي × بيراميدز

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

شباب بلوزداد × الأهلي

بيراميدز × الترجي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

استاد أبيدجان × الأهلي

ساجرادا × بيراميدز

الجولة السادسة (17-18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

بيراميدز × دجوليبا

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

بينما بيراميدز أقصى جي كيه يو بطل زينزبار من نفس الدور.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.