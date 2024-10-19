الدوري المصري – أجندة الاتحاد.. 10 مباريات في الإسكندرية

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن 10 مباريات للاتحاد السكندري في محافظة الإسكندرية.

وتم سحب قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد. (تعرف على جدول الدوري كاملا من هنا)

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ويفتتح الاتحاد السكندري مبارياته في الدوري ضد فاركو في استاد برج العرب، ويختتم المرحلة الأولى من المسابقة بمواجهة سموحة في استاد الإسكندرية.

وجاءت أجندة مباريات الاتحاد السكندري في الدوري المصري كالآتي:

الجولة الأولى: فاركو في برج العرب

الجولة الثانية: حرس الحدود في ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة: الأهلي في ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: طلائع الجيش في ستاد الإسكندرية

الجولة الخامسة: غزل المحلة في ستاد غزل المحلة

الجولة السادسة: مودرن سبورت في ستاد الإسكندرية

الجولة السابعة: الزمالك في ستاد القاهرة

الجولة الثامنة: زد في ستاد الإسكندرية

الجولة التاسعة: سيراميكا كليوباترا بالمقاولين العرب

الجولة العاشرة: الإسماعيلي في برج العرب

الجولة الحادية عشر: بتروجت في ستاد الكلة الحربية

الجولة الثانية عشر: المصري في ستاد برج العرب

الجولة الثالثة عشر: إنبي في ستاد بترو سبورت

الجولة الرابعة عشر: الجونة في ستاد الإسكندرية

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي في ستاد القاهرة

الجولة السادسة عشر: بيراميدز في ستاد الإسكندرية

الجولة السابعة عشر: سموحة في ستاد الإسكندرية.

جميع مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد من الجولة الأولى حتى الجولة 17 🇪🇬🏆 pic.twitter.com/jwTsbgKf6c — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2024

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".