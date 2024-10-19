الدوري المصري – أجندة الأهلي.. 12 مباراة في استاد القاهرة

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن 12 مباراة لـ الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي على ملعب استاد القاهرة.

وأقيمت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد. (تعرف على جدول الدوري كاملا من هنا)

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وإليكم مباريات الدور الأول لـ الأهلي من الدوري المصري

الجولة الأولى – الأهلي × سيراميكا كليوباترا – استاد القاهرة

الجولة الثانية – زد × الأهلي – استاد القاهرة

الجولة الثالثة – الأهلي × الاتحاد – استاد القاهرة

الجولة الرابعة – البنك الأهلي × الأهلي – استاد القاهرة

الجولة الخامسة – الأهلي × سموحة – استاد القاهرة

الجولة السادسة – المصري × الأهلي – استاد برج العرب

الجولة السابعة – إنبي × الأهلي – استاد المقاولون العرب

الجولة الثامنة – الأهلي × الجونة – استاد القاهرة

الجولة التاسعة – فاركو × الأهلي – استاد برج العرب

الجولة العاشرة – الأهلي × بيراميدز – استاد القاهرة

الجولة 11 – مودرن سبورت × الأهلي – استاد القاهرة

الجولة 12 – الأهلي × بتروجت – استاد القاهرة

الجولة 13 – الأهلي × غزل المحلة – استاد القاهرة

الجولة 14 – الإسماعيلي × الأهلي – استاد برج العرب

الجولة 15 – الأهلي × الزمالك – استاد القاهرة

الجولة 16 – حرس الحدود × الأهلي – استاد برج العرب

الجولة 17 – الأهلي × طلائع الجيش – استاد القاهرة

تعرف أيضا على مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بمرحلة المجموعات.

احتفظ بجدول مباريات الأهلي من هنـــــــــــــــــــــــــا.

🔴 جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الجولة الأولى سيراميكا كليوباترا والختام بطلائع الجيش pic.twitter.com/UoIIYDeVKQ — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2024

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".