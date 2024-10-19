الدوري المصري – أجندة الإسماعيلي.. قرعة متوازنة و6 زيارات للقاهرة

السبت، 19 أكتوبر 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن مباريات متوازنة للإسماعيلي في المسابقة.

وتم سحب قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد. (تعرف على جدول الدوري كاملا من هنا)

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - أجندة الزمالك.. 10 مباريات على استاد القاهرة الدوري المصري – أجندة الاتحاد.. 10 مباريات في الإسكندرية الدوري المصري – أجندة الأهلي.. 12 مباراة في استاد القاهرة

ويلعب الإسماعيلي 7 مباريات في ملعبه بمحافظة الإسماعيلية، ويخرج إلى القاهرة 6 مرات.

وجاءت أجندة مباريات الإسماعيلي في المرحلة الأولى من الدوري المصري كالآتي:

الجولة الأولى

الإسماعيلي × غزل المحلة – استاد الإسماعيلية

الجولة الثانية

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي – المقاولون العرب

الجولة الثالثة

الإسماعيلي × بتروجت – الإسماعيلية

الجولة الرابعة

إنبي × الإسماعيلي – بتروسبورت

الجولة الخامسة

الإسماعيلي × بيراميدز – الإسماعيلية

الجولة السادسة

الإسماعيلي × حرس الحدود – الإسماعيلية

الجولة السابعة

مودرن سبورت × الإسماعيلي – استاد القاهرة

الجولة الثامنة

البنك الأهلي × الإسماعيلي – استاد القاهرة

الجولة التاسعة

الإسماعيلي × سموحة – الإسماعيلية

الجولة العاشرة

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي – برج العرب

الجولة الحادية عشر

الإسماعيلي × طلائع الجيش – الإسماعيلية

الجولة الثانية عشر

الزمالك × الإسماعيلي – استاد القاهرة

الجولة الثالثة عشر

الجونة × الإسماعيلي – الجونة

الجولة الرابعة عشر

الإسماعيلي – الأهلي – برج العرب

الجولة الخامسة عشر

المصري × الإسماعيلي – برج العرب

الجولة السادسة عشر

الإسماعيلي – فاركو – الإسماعيلية

الجولة السابعة عشر

زد – الإسماعيلي – استاد القاهرة

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".

الإسماعيلي الدوري المصري قرعة الدوري المصري
نرشح لكم
خدمة في الجول - قبل انطلاق الموسم الجديد.. طرح بطاقات Fan ID لموسم 2024-25 الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. 8 مباريات على استاد الدفاع الجوي الدوري المصري – أجندة المصري.. كل المباريات في ملعب واحد الدوري المصري - أجندة الزمالك.. 10 مباريات على استاد القاهرة الدوري المصري – أجندة الاتحاد.. 10 مباريات في الإسكندرية مصيلحي لـ في الجول: قرعة الدوري متوازنة.. وينتظرنا موسما صعبا الدوري المصري – أجندة الأهلي.. 12 مباراة في استاد القاهرة الدوري المصري - تعرف على مباريات وملاعب الجولة الأولى
أخر الأخبار
100 مساهمة تهديفية.. ويلبيك يمنح برايتون الفوز على نيوكاسل ويخرج مصابا 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - قبل انطلاق الموسم الجديد.. طرح بطاقات Fan ID لموسم 2024-25 29 دقيقة | الدوري المصري
هدف مرموش لا يكفي.. ليفركوزن يقلب النتيجة على فرانكفورت وتصحيح من بونيفاس 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال – غياب ساكا أمام بورنموث.. ومورينو أساسي لأول مرة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك يحصد المركز الثالث بالفوز على المنتدى في بطولة إفريقيا 59 دقيقة | كرة يد
مؤتمر فليك: يامال متاح لمباراة إشبيلية.. وهذا الحارس أساسي وعلاقتي جيدة مع تشافي ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - أجندة بيراميدز.. 8 مباريات على استاد الدفاع الجوي ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – أجندة المصري.. كل المباريات في ملعب واحد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا