الدوري المصري – أجندة الإسماعيلي.. قرعة متوازنة و6 زيارات للقاهرة

أقيمت مراسم قرعة الموسم الجديد 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن مباريات متوازنة للإسماعيلي في المسابقة.

وتم سحب قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري والذي سيقام بنظام جديد. (تعرف على جدول الدوري كاملا من هنا)

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية موعد بداية ونهاية الموسم الجديد من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ويلعب الإسماعيلي 7 مباريات في ملعبه بمحافظة الإسماعيلية، ويخرج إلى القاهرة 6 مرات.

وجاءت أجندة مباريات الإسماعيلي في المرحلة الأولى من الدوري المصري كالآتي:

الجولة الأولى

الإسماعيلي × غزل المحلة – استاد الإسماعيلية

الجولة الثانية

سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي – المقاولون العرب

الجولة الثالثة

الإسماعيلي × بتروجت – الإسماعيلية

الجولة الرابعة

إنبي × الإسماعيلي – بتروسبورت

الجولة الخامسة

الإسماعيلي × بيراميدز – الإسماعيلية

الجولة السادسة

الإسماعيلي × حرس الحدود – الإسماعيلية

الجولة السابعة

مودرن سبورت × الإسماعيلي – استاد القاهرة

الجولة الثامنة

البنك الأهلي × الإسماعيلي – استاد القاهرة

الجولة التاسعة

الإسماعيلي × سموحة – الإسماعيلية

الجولة العاشرة

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي – برج العرب

الجولة الحادية عشر

الإسماعيلي × طلائع الجيش – الإسماعيلية

الجولة الثانية عشر

الزمالك × الإسماعيلي – استاد القاهرة

الجولة الثالثة عشر

الجونة × الإسماعيلي – الجونة

الجولة الرابعة عشر

الإسماعيلي – الأهلي – برج العرب

الجولة الخامسة عشر

المصري × الإسماعيلي – برج العرب

الجولة السادسة عشر

الإسماعيلي – فاركو – الإسماعيلية

الجولة السابعة عشر

زد – الإسماعيلي – استاد القاهرة

وقال دياب خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري: "الموسم الجديد من الدوري المصري سيبدأ يوم 30 أكتوبر 2024، وسينتهي يوم 30 مايو 2025، وتختتم كأس الرابطة يوم 10 يونيو، وهذه خطوة مهمة للتطوير".

ومن جانبه كشف طه عزت رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية: "سيصدر فقط جدول المرحلة الأولى وعقب نهايتها سنعلن عن جدول المرحلة الثانية بعد تحديد الفرق".

وأضاف "أجرينا تعديلات على لوائح الموسم الجديد من الدوري لتكون متوافقة مع ما يأتي في لوائح فيفا والاتحاد الأوروبي وكذلك الدوريات الكبرى".

وواصل "الهبوط سيكون لناديان فقط وفقا لما تم الاتفاق عليه، القرعة ستكون خاصة بمواجهات الأندية، والجزء الثاني سيكون عن ملاعب الأندية لمن سيلعب على أرضه ومن خارجه".