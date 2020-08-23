مرتضى: ضم رمضان صبحي؟ فعلت مثل السادات في حرب 73

راوغ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أثناء حديثه عن احتمالية تعاقد فريقه مع رمضان صبحي.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون الزمالك الأهلي

وقال مرتضى منصور: "ضم رمضان صبحي؟ لا تنظر للأمور بالشكل الظاهر فقط".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة TEN "هل تتذكرون عندما ناور أنور السادات في حرب 73؟ ولما يتوقع أي أحد أنه سيحارب هذا اليوم؟".

وأضاف "لا تتدخلوا في نية رئيس الزمالك من الخطاب الذي وصل لـ هدرسفيلد، هل كان سببه التعاقد مع اللاعب بالفعل أم لا".

وتابع "ما فعلته مثل ما فعل السادات قبل حرب 1973".

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وتقدم نادي بيراميدز بعرض للتعاقد مع رمضان، ولكن النادي الإنجليزي يرفض حتى الآن المقابل المادي الذي قدمه بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته كشفت التقارير الإيطالية رغبة نادي بولونيا في التعاقد مع رمضان.

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