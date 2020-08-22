مؤتمر فايلر: محبط من نتيجة القمة.. ولا أشعر بالقلق قبل نصف نهائي إفريقيا

السبت، 22 أغسطس 2020 - 23:36

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي - الزمالك

لم يخف ريني فايلر المدير الفني للأهلي شعوره بالإحباط بعد خسارة فريقه في مباراة القمة أمام الزمالك.

وخسر الأهلي لأول مرة في الدوري هذا الموسم أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ21 من المسابقة.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "محبطين من النتيجة ولكن هذه هي كرة القدم، علينا الاستعداد للمباريات المقبلة بشكل جيد".

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وأضاف "عندما تتأخر في الشوط الأول عليك البحث عن حلول وحاولنا تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني ولكن لم نوفق".

وأكمل "تغيير جونيور أجايي لأنه لم يكن جيدا بالشكل الكافي في الشوط الأول".

وشدد "لا أشعر بالقلق قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "لا يمكن تغيير كل لاعب غير موفق والأخطاء جزء من كرة القدم ولابد منح اللاعبين مزيد من الفرص".

وعن الانتقادات التي توجه لبعض اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي رد قائلا: "درست صحافة وإعلام ولا أعتقد أن تلك الانتقادات تؤثر على أداء اللاعبين في الملعب".

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