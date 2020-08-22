3 أسهم من الفارس تجرح النسر.. الزمالك ينتصر على الأهلي

أطلق الفارس الأبيض ثلاثة أسهم في وجه النسر ليجرح سلسلة مبارياته بلا هزيمة ويكتب له أول سقوط في الدوري المصري. الزمالك ينتصر على الأهلي.

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.





















































































































































التشكيل

باتريس كارتيرون اعتمد على مصطفى محمد في خط الهجوم، مع الدفع بـ يوسف "أوباما" وأشرف بنشرقي.

حازم إمام قاد الجبهة اليمنى، مع مشاركة محمد عبد الشافي كظهير أيسر واستمرار ثنائي قلب الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي "الونش"

طارق حامد وفرجاني ساسي يؤمنان وسط الزمالك وأمامهما أحمد سيد "زيزو" رفقة أوباما وبنشرقي، ومصطفى محمد.

تشكيل الزمالك - باتريس كارتيرون يدفع بـ مصطفي محمد مهاجمًا وحيدًا أمام الأهلي ⚪🏹 pic.twitter.com/suXPhNVaf6 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2020

على الجانب الآخر، اعتمد السويسري ريني فايلر على ثلاثي في خط الوسط، مع غياب بعض الحلول في الجانب الهجومي.

شارك حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج في وسط الملعب وأمامهم محمد مجدي "أفشة".

وظهر أليو بادجي في التشكيل الأساسي لأول مرة في الدوري المصري.

بادجي قاد هجوم الأهلي ومعه جونيور أجايي، مع جلوس مروان محسن على مقاعد البدلاء.

ولعب محمد هاني كظهير أيمن، مع ثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، والظهير الأيسر المعتاد علي معلول.

تخليد ذكرى

وحرص الثنائي التونسي على معلول وفرجاني ساسي على تخليد ذكرى حمادي العقربي نجم الكرة التونسية الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وظهر علي معلول وفرجاني ساسي بقمصان تحمل صورة العقربي، الملقب بـ"ساحر الكرة التونسية" وذلك قبل انطلاق قمة الزمالك والأهلي.

وتوفى العقربي عن عمر 69 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

حمادي العقربي يعد من أساطير نادي الصفاقسي التونسي و"ساحر" منتخب تونس وأطلقت الحكومة التونسية اسمه على ملعب رادس تخليدا لما قدمه للكرة التونسية.

بداية نارية

على عكس المتوقع، بدأت القمة نارية منذ الدقيقة الأولى ولم ننتظر لجس النبض، فسدد ديانج على مرمى الزمالك بعد مرور دقيقتين فقط.

وفي الدقيقة السادسة كاد يادجي أن يكتب هدفه الأول في شباك نادي الزمالك.

عرضية من ياسر إبراهيم وارتقاء مثالي من بادجي ورأسية متقنة ولكن القائم الأيسر يتعاطف مع أبو جبل ويحرم الأهلي من هدف أول.

وبعدها وبنفس الطريق وجه أجايي رأسية ولكنها جاءت سهلة في يد أبو جبل، قبل أن يتعملق الأخير من جديد أمام بادجي.

عرضية متقنة من أفشة ارتقى لها بادجي ووجه بقوة في طريق الشباك ولكن أبو جبل تألق وحمى مرمى الزمالك من هدف أول في الدقيقة 12.

بوووووووووووووم

رد الزمالك على فرصتي بادجي جاء بأفضل طريقة ممكنة. بووووووووم وهدف أول.

أشرف بنشرقي انطلق متوغلا داخل منطقة جزاء الأهلي، بعدما مر بأفضل طريقة ممكنة من ياسر إبراهيم.

وأرسل بنشرقي عرضية متوسطة الارتفاع إلى زيزو الذي توغل خلف علي معلول، قبل أن يهز شباك الأهلي.

هدف أول لـ الزمالك في الدقيقة 13.

وكتب زيزو هدفه الأول في مباريات القمة، بينما وصل لهدفه الشخصي السادس في الدوري هذا الموسم.

video:1

طريقة فايلر وخطورة الزمالك

وظهر اعتماد فايلر على التقدم المستمر لـ محمد هاني وعلي معلول، وهذا ما استغله كارتيرون بأفضل طريقة ممكنة في الشوط الأول.

كارتيرون أوقف بنشرقي وزيزو خلف محمد هاني وعلي معلول، وبالتالي مع كل فقدان للكرة للأهلي، يُمرر دفاع الزمالك أو وسطه، لـ بنشرقي الذي يقف وحيدا خلف هاني.

تقدم محمد هاني المستمر، يخلق مساحات بالجملة لـ بنشرقي خلف خط وسط الأهلي. كرة تكررت أكثر من مرة وأنتجت هدف الزمالك الأول.🧠#في_القمة pic.twitter.com/TrW1opYUKQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2020

أسلوب فايلر أرهق أفشة الذي ظهر متنقلا بين الجانب الأيمن والوسط، وفي نفس الوقت أراح أوباما الذي وجد نفسه في أكثر من مناسبة يقف وحيدا خلف السولية وحمدي فتحي وديانج.

ما تبقى من دقائق في الشوط الأول، شهدت اعتماد الأهلي على العرضيات لـ بادجي الذي شكل مرة أخرى خطورة على مرمى الزمالك لولا أبو جبل.

وحصل محمد هاني على بطاقة صفراء لعرقلة أوباما الذي توغل من جديد خلف ظهير الأهلي الذي يتقدم باستمرار.

بطاقة صفراء ظهرت مجددا ولكن هذه المرة من نصيب ديانج، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، غيّر فايلر من طريقة اللعب ودفع بوليد سليمان وجيرالدو.

خرج ديانج وأجايي وشارك جيرالدو ووليد سليمان، ليتحولا كطرفي ملعب مع نزول أفشة تحت رأس الحربة الوحيد بادجي.

وكحال الشوط الأول، ضغط الأهلي بقوة وكاد أن يسجل من سلاح العرضيات أيضا، ولكن أبو جبل وقف بالمرصاد.

ورد كارتيرون على فايلر، ليدفع بـ أوناجم بدلا من زيزو في الدقيقة 53.

ضغط أحمر

وضغط الأهلي بقوة على مرمى الزمالك مستغلا سلاح العرضيات الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وأطلق أفشة تسديدة أرضية زاحفة أصطدمت في القائم الأيمن لتحرك الأهلي من هدف التعادل.

واستمر ضغط الأهلي على دفاع الزمالك، وسقط وليد سليمان مطالبا بالحصول على ركلة جزاء قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويستكمل اللعب بشكل طبيعي.

بوووووووووووووم

ووسط ضغط أحمر كبير على مرمى أبو جبل، اهتزت الشباك بعد لعبة بثلاثة أرواح.

عرضية من ركنية أفشة ارتقى لها ياسر إبراهيم وحولها بقوة في طريق الشباك، قبل أن يُبعدها محمد عبد الشافي من عند خط المرمى.

بادجي سدد الكرة العائدة من عبد الشافي ولكن قتال محمود علاء والونش منعا مهاجم الأهلي من التسجيل، وسط زحام شديد في منطقة الجزاء.

وبذكاء شديد، "سحب" ياسر إبراهيم الكرة بعيدا عن الزحام ليوفر مساحة قليلة لنفسه قبل أن يسدد "لوب" بسيط في شباك أبو جبل.

الأهلي يتعادل بهدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

video:2

رائعة مصطفى محمد

بعد هدف تعادل الأهلي، دفع كارتيرون بـ كابونجو كاسونجو بدلا من أوباما، وواصل الأهلي ضغطه على مرمى الزمالك.

بعدها استعاد الزمالك سيطرته على وسط الملعب، قبل أن يتألق الشناوي أمام كاسونجو الذي توغل خلف محمد هاني ولكنه فشل في تحويل عرضية أوناجم.

وفي الدقيقة 71 سجل مصطفى محمد واحدة من أفضل أهداف الدوري هذا الموسم.

عرضية من حازم إمام لمصطفى محمد داخل منطقة جزاء الأهلي، قبل أن يستلم مهاجم الزمالك الكرة ويهيأها لنفسه بأفضل طريقة ممكنة أمام ياسر إبراهيم.

تهيئة مصطفى محمد للكرة كانت خطوة أولى قبل أن يطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى.

هدف ولا أروع لـ مصطفى محمد يهز شباك الأهلي.

video:3

تغييرات وفرص محققة ولدغة قاتلة

هدف تقدم الزمالك جاء معه وابل من التغييرات. شارك مروان محسن وأحمد فتحي بدلا من حمدي فتحي وأفشة.

وفي الزمالك، شارك أسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد، ولعب محمد عبد الغني بدلا من حازم إمام.

وخرج عبد الشافي متأثرا بإصابة قوية في الكتف بعد تدخل من وليد سليمان.

وأهدر مروان محسن فرصة محققة لـ الأهلي، بعدما وقف بلا حركة أمام تمريرة بادجي.

مروان محسن رفض أن يتدخل في هجمة الأهلي بعد تمريرة بادجي بسبب اعتقاده انه متسللاً.#في_القمة pic.twitter.com/G4tKx1EBqa — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2020

بعدها سدد وليد سليمان بقوة وكاد أن يهز شباك أبو جبل لولا مرور تسديدته بجوار القائم بقليل.

رد الزمالك جاء بأفضل طريقة ممكنة مرة أخرى. لعبة ولا أروع من بنشرقي وأوناجم وأسامة فيصل والأخير هز الشباك بسهولة.

توغل من بنشرقي وعرضية أرضية من أوناجم، ولمسة مهاجم من أسامة فيصل توجه الضربة القاضية للأهلي في الدقيقة 93.

قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا انتصار الفارس الأبيض.