هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات

أوضح مارك ديفلين المدير التنفيذي لنادي هدرسفيلد تاون، موقف مفاوضات ناديه مع بيراميدز حول رمضان صبحي لاعب الفريق الإنجليزي.

وقال ديفلين في تصريحات لـFilGoal.com: "حتى ليلة الأربعاء وصباح الخميس كان العرض الرسمي الوحيد الذي وصلنا من الأهلي، لم يكن شيء قد وصلنا من بيراميدز حينها".

وأضاف "لم نكن نعلم أي شيء عن اهتمام بيراميدز أو انضمام اللاعب له أساسا".

ديفلين أكمل "كنا بحاجة لتلقي عرض رسمي من بيراميدز لمناقشة الأمر، واليوم وصلنا عرض منهم بالفعل لكننا رفضناه لأنه كان أقل من تقييمنا للاعب ماديا".

المدير التنفيذي لهدرسفيلد واصل "نقيم رمضان بـ7 ملايين جنيه استرليني، ونعم يوجد لدينا عروض أخرى من أجله".

هل تنوون التواصل أكثر مع بيراميدز والتوصل لاتفاق مثلما حدث منذ أيام مع الأهلي؟ هنا قال ديفلين "بالطبع ننوي التفاوض ومناقشة العروض من بيراميدز، لكن على عرضهم أن يكون أكثر عقلانية ومنطقية".

واستمر "لسنا مضطرين لقبول عرض قليل. ننتظر عودة اللاعب لينضم لتدريبات الفريق مع المدرب الجديد، فلاعبو هدرسفيلد عادوا للتدريبات يوم الأربعاء بالفعل".

كارلوس كوربيران تولى تدريب فريق هدرسفيلد تاون مؤخرا، وبدأ بالفعل مرحلة الإعداد استعدادا للموسم المقبل المقرر انطلاقه بعد قرابة شهر من الآن.

FilGoal.com كان قد علم من مصدر مقرب من رمضان صبحي نفسه، إن موعد عودته للتدريبات في منتصف الأسبوع المقبل.

ما الخطوة التالية لهدرسفيلد وهل يوجد سناريو آخر حال عدم التوصل لاتفاق لبيع رمضان؟ هل هناك سيناريو لاستمراره مع الفريق؟ عن ذلك قال ديفلين "نتوقع عودة رمضان صبحي إلى هنا والتدرب مع زملائه في الفريق".

وأتم "حتى نتوصل لاتفاق مع فريق جديد ويتفق هو على البنود الشخصي مع ذلك الفريق الجديد. إلى ذلك الحين، اللاعب سيعود لإنجلترا وفقا للموعد المحدد له".

وعلم FilGoal.com من جهة أخرى، ومن مصدر داخل هدرسفيلد تاون، أنه رغم القيمة المرتفعة لـ7 ملايين جنيه استرليني، إلا إن النادي ينوي التفاوض لتقليل القيمة إن وصل عرضا معقولا للاعب.

الأهلي أعلن مساء أمس الأربعاء، تلقيه رغبة من رمضان صبحي بعدم الاستمرار مع الفريق والانتقال لفريق بيراميدز.

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com مساء أمس الأربعاء إنه جمع متعلقاته الشخصية من الأهلي استعدادا للعودة إلى إنجلترا بعدما طالبه نادي هدرسفيلد بالانتظام في تدريبات الفريق.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب.(طالع التفاصيل)

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

ومن جانبه، كشف هدرسفيلد لـFilGoal.com أنه تلقى أكثر من عرض للاستغناء عن رمضان صبحي.(التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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