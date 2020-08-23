متعب يوجه رسائل نارية لـ مروان محسن: اذهب في إجازة.. لا أعرف كيف تُفكر

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - الزمالك

وجه عماد متعب نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر رسائل نارية إلى مروان محسن تعليقا على فرصته في القمة أمام الزمالك.

وعرضت قناة أون تايم سبورتس لقطة مروان محسن الذي وقف بلا حركة داخل منطقة الجزاء، ليحرم الأهلي من فرصة محققة.

وقال متعب: "إذا استمريت أتحدث عن تلك اللقطة لمدة سنة، لن اكتفي".

وأضاف "لا أعرف كيف يُفكر مروان محسن وما يُشغل باله. لا أعرف كيف حدث ذلك".

وتابع في رسالته لـ مروان "أنت وجهك في الملعب وأمام لاعبي الزمالك، فكيف فعلت ذلك؟ تلك كارثة. لا يجوز أن تتواجد داخل منطقة الـ 18 ولا تعرف أين تقف وأين مراكز زملائك".

وأكمل حديثه قائلا: "مروان لابد أن يراجع نفسه. لابد أن يطلب الحصول على إجازة ولا يعود الآن. فلتحصل على إجازة وتعود بعد فترة".

وأشار في رسالته لـ مروان "إذا كنت ترى أن الأزمة أنك لا تجد مساعدة في الملعب، فهذا ليس صحيحا، الأزمة بسببك. أنت لا تُساعد نفسك".

وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

في الدوري في القمة الأهلي الزمالك مروان محسن
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