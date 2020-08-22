معلول وساسي يُخلدان "ساحر الكرة التونسية" قبل القمة

السبت، 22 أغسطس 2020 - 21:10

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - علي معلول - الأهلي - الزمالك

حرص الثنائي التونسي على معلول وفرجاني ساسي على تخليد ذكرى حمادي العقربي نجم الكرة التونسية الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وظهر علي معلول وفرجاني ساسي بقمصان تحمل صورة العقربي، الملقب بـ"ساحر الكرة التونسية" وذلك قبل انطلاق قمة الزمالك والأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي على استاد القاهرة في قمة الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

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وتوفى العقربي عن عمر 69 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

حمادي العقربي يعد من أساطير نادي الصفاقسي التونسي و"ساحر" منتخب تونس وأطلقت الحكومة التونسية اسمه على ملعب رادس تخليدا لما قدمه للكرة التونسية.

في القمة في الدوري الأهلي الزمالك
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