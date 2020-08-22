أمير مرتضى: رأينا عندما يصل الأتوبيس ماذا يحدث.. ووليد سليمان تسبب في "تبطيل" 5 لاعبين

السبت، 22 أغسطس 2020 - 23:28

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، سعادته بالانتصار الذي تحقق على الأهلي.

الزمالك فاز على الأهلي 3-1 في الجولة 21 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وصرّح أمير مرتضى بعد اللقاء:"رأينا عندما وصل الأتوبيس الملعب ماذا حدث".

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وأضاف عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "هذا درس لمن يقلل من المنافسين".

وواصل: "وليد سليمان تعمد ضرب عبد الشافي، وهذا سبب عدم ذهاب الزمالك للقاء الأهلي السابق".

وتابع: "لا بد أن يتحرك اتحاد الكرة، ليست أول مرة تحدث، هذا ليس طبيعيا أن يتسبب لاعب واحد في (تبطيل) 5 لاعبين للكرة".

وفي تصريحات صحفية منفصلة، قال أمير مرتضى: "أشكر الله واللاعبين، جميعنا نقوم بعملنا".

وأضاف في تصريحات صحفية: "لمن يقولون إن الزمالك يهرب من المباريات، أقول لهم إننا ربحنا اليوم ولعبنا آخر ربع ساعة بنقص عددي، وهذا أكبر رد على المشككين".

وتابع: "كنت أرى أن الأفضل بدء موسم جديد، أقول ذلك وأنا منتصر بثلاثة أهداف".

وواصل: "اللاعبون يد واحدة وفازوا بالمباراة، هذا أكبر رد على الذين قالوا إنهم ضربوا بعضهم البعض، إنهم رجال وعلى قلب رجل واحد".

وأكمل: "نادي الزمالك يستطيع التعاقد مع أي لاعب، لكننا نستقدم احتياجاتنا فقط".

وأتم: "فيما يخص المكافآت فالفوز اليوم كان طبيعيا وأكبر رد على الجميع، والمكافآت بين اللاعبين ومرتضى منصور".

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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