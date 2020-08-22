خبر في الجول – اشتباه بإصابة عبد الشافي بكسر في الترقوة

تعرّض محمد عبد الشافي لاعب الزمالك لإصابة في الذراع خلال مواجهة الأهلي.

الزمالك انتصر على الأهلي 3-1 في استاد القاهرة بالجولة 21 من الدوري المصري.

وخرج عبد الشافي مصابا في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وعلم FilGoal.com باشتباه إصابة ظهير أيسر الزمالك بكسر في عظمة الترقوة بالذراع الأيسر.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لأشعة وفحوصات من أجل الوقوف على خطورة إصابته.



















































































































































أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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