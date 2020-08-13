هدرسفيلد لـ في الجول: وصلنا عرض تركي لرمضان.. نريد 7 مليون استرليني لبيعه

كشف لي برومبي مدير عمليات كرة القدم في نادي هدرسفيلد عن تلقي رمضان صبحي لاعب الفريق لعرض تركي خلال الساعات الماضية.

وقال برومبي في تصريحات لـFilGoal.com: "في حال رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع رمضان صبحي، عليهم دفع 7 مليون جنيه استرليني".

وأضاف "كنا نرغب في بيع رمضان صبحي للأهلي لأنهم دفعوا قيمة الإعارة بالإضافة إلى دفع راتب رمضان صبحي لمدة موسمين".

برومبي أتبع "نحن نحترم الأهلي كنادي كثيرا. رمضان لم يوقع للأهلي والآن مطالبنا هي 7 مليون جنيه استرليني".

وشدد "لم يتواصل معنا أي مسئول من بيراميدز. في حال رغبة أي نادي في شراء رمضان سيكون بسعر أعلى من النادي الأهلي الذي تقدم به".

الأهلي أعلن مساء أمس الأربعاء، تلقيه رغبة من رمضان صبحي بعدم الاستمرار مع الفريق والانتقال لفريق بيراميدز.

وقال رمضان صبحي لـFilGoal.com مساء أمس الأربعاء إنه جمع متعلقاته الشخصية من الأهلي استعدادا للعودة إلى إنجلترا بعدما طالبه نادي هدرسفيلد بالانتظام في تدريبات الفريق.

(طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب.(طالع التفاصيل)

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

ومن جانبه، كشف هدرسفيلد لـFilGoal.com أنه تلقى أكثر من عرض للاستغناء عن رمضان صبحي.(التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – اجتماع الحسم في صفقة رمضان

مصدر باتحاد الكرة يكشف لـ في الجول مصير مباراة المصري والإسماعيلي

BBC: رونالدو عُرض على برشلونة