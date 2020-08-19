الحضري: موقفي مختلف عن رمضان صبحي.. إذا كنت مكانه سأقبل عرض الأهلي دون تفكير

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 10:43

كتب : FilGoal

الحضري

انتقد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق قرار رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي بسبب عرض مالي أكبر من بيراميدز.

رمضان صبحي

النادي : هدرسفيلد تاون

بيراميدز
الأهلي

وكان الأهلي قد أعلن خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما علم اتفاقه مع فريق بيراميدز.

وقال الحضري عبر برنامج أوضة اللبس مع ميدو: "موقفي مختلف تماما عن رمضان صبحي، وإذا كنت مكانه سأختار الأهلي دون تفكير".

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وعندما أبلغه ميدو أن الأهلي عرض 18 مليون سنويا لرمضان صبحي مقابل 30 في بيراميدز أوضح الحضري "رمضان لا يزال صغير السن".

وتابع "يمكنه أن يعوض ذلك الفارق المادي من خلال سنوات لعبه مع الفريق، لا يمكن أن يفكر في الناحية المادية فقط في هذا السن".

وشدد الحضري "أنا من يشعر بقيمة ذلك الآن من خلال تجارب كثيرة مررت بها، لم أجد من ينصحني لذلك لو كنت مكان رمضان صبحي الآن لاخترت الأهلي".

وأضاف الحضري "موقف رمضان حتى يختلف عن أحمد فتحي بسبب فارق السن، في الأغلب هذا أخر عرض لفتحي لذلك قد يفكر في الناحية المالية أكثر بعدما حقق كل شئ".

وأتم الحضري تصريحاته "رحلت عن الأهلي إلى سيون وعمري 35 عاما تقريبا، ورغم ذلك لو عاد بي الزمن لفضلت الاستمرار في الأهلي".

ونشرت صحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية تقريرا اليوم السبت، قالت فيه بأن هدرسفيلد وافق بالفعل على عرض ثان من بيراميدز لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

فيما رد هدرسفيلد لـFilGoal.com على تقرير الصحيفة الإنجليزية، نافيا وصول عرض جديد من أجل اللاعب. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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