آل الشيخ: اتهموني بفتحي وفايلر ورمضان.. لا تصدقوا من يتحدث بلساني

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 22:39

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

كتب تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني منشورين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يدافع فيها عن نفسه ضد ما أسماه بحملة ضده.

وقال آل الشيخ في المنشور الأول: "حبايبي مساء الخير للتوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاجة".

وواصل "ومفيش حد تاخذو منه كلام عني إلا تركي بنفسه الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه وتعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني مش حجري أسكت كل واحد".

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وأضاف "إذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي أنا كل اللي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في اللي بيعمله في حياته".

وفي المنشور الثاني قال آل الشيخ: "اتهموني بأحمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني بفايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني برمضان ربنا يستر على اللي جاي".

وواصل " انا باقول الي جاي لأنه واضح (احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكلة بسبب تركي) ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم إن كل واحد يركز في نفسه".

وأتم "هو أنا طلعت أتكلم من دماغي؟ منتو الي بتتهموني بحجات مليش فيها ولما بطلع أدافع يتقال عني بحك وعاوز أرجع معرفش أنتوا بتفسرو الامور ازاي عموماً اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهه ليا اتبسطوا".

تركي آل الشيخ الأهلي
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