عبد الله جمعة يغيب عن لقاء القمة بسبب الإنذار الثالث

يغيب عبد الله جمعة لاعب الزمالك عن مواجهة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

وتلقى جمعة البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة فريق مصر في الدقيقة 19.

وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء البطاقة الصفراء لعبد الله جمعة بسبب إدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء.

وكان عبد الله جمعة قد خاض 7 مباريات من قبل مع الزمالك في الدوري وحصل على البطاقة الصفراء مرتين.

حصل جمعة على البطاقة الصفراء الأولى في افتتاح الدوري أمام الاتحاد السكندري، قبل أن يحصل على البطاقة الثانية أمام طنطا.

ويشارك جمعة بعد غياب منذ فبراير الماضي بسبب الإيقاف خلال أحداث لقاء السوبر ثم التأهيل من الإصابة.

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