"يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات".. سان جيرمان يُدمر لايبزيج ويطير لنهائي الأبطال

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 22:52

كتب : رامي جمال

باريس سان جيرمان

لن تنام باريس عاصمة النور الليلة الآن وستحلم باحتفال مماثل ليلة يوم الأحد المقبل.

باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على لايبزيج الألماني بثلاثية دون رد.

والتقى سان جيرمان بمنافسه لايبزيج اليوم الثلاثاء في ملعب النور معقل نادي بنفيكا في نصف نهائي دوري الأبطال.

وأصبح سان جيرمان أول فريق فرنسي يتأهل لنهائي دوري الأبطال منذ مواطنه موناكو الذي بلغ ذات المرحلة في عام 2004.

وكان أفضل إنجاز في تاريخ سان جيرمان البالغ 50 عاما هو تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال عام 1995 قبل الهزيمة من ميلان.

وينتظر سان جيرمان ملاقاة الفائز من بايرن ميونيخ أو مواطنه ليون.

سجل أهداف المباراة كل من ماركينيوس وآنخيل دي ماريا وخوان بيرنات في الدقائق 13 و42 و56.

بداية نارية

بدأت المباراة بشكل قوي جدا وسريع من سان جيرمان وسدد نيمار كرة قوية ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى لايبزيج.

وسجل بعد ذلك بدقيقة مبابي هدفا ألغاه الحكم بداعي لمسة يد على نيمار قبل تمرير الكرة.

وفي الدقيقة 13 ومن ركلة حرة أرسلها دي ماريا حولها ماركينيوس برأسية قوية سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لفريق العاصمة الفرنسية.

وأهدر يوسف بولسن فرصة إدراك التعادل للايبزيج بعدما مرت تسديدته بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 35 وقف القائم الأيسر حائلا مجددا أمام نيمار ليسجل هدفا ثانيا لفريقه إثر تسديدة مباغتة من ركلة حرة.

وعقب سبع دقائق مرر نيمار كرة رائعة بالكعب إثر استغلال فريقه لتمريرة خاطئة من حارس لايبزيج ليسدد دي ماريا الكرة بيسراه في الشباك ويعلن عن الهدف الثاني لسان جيرمان.

بيرنات يقتل المباراة

بدأ الشوط الثاني بضغط من قبل لايبزيج لتقليص النتيجة لكن لم يكن هناك فرص خطيرة.

وفي الدقيقة 56 سجل بيرنات هدفا ثالثا برأسية أقره حكم الفيديو ليقتل المباراة كليا.

وكاد مبابي يسجل هدفا بتسديدة قوية لكن حارس لايبزيج كان له بالمرصاد.

ورد عليه أنخيلينو بتسديدة قوية تصدى لها حارس سان جيرمان وشتت الدفاع الكرة سريعا.

واصل سان جيرمان سيطرته على المباراة كليا ولاحت أكثر من فرصة انفراد لسان جيرمان لكن ضمان النتيجة حال دون زيادة الغلة التهديفية.

وفشل لايبزيج في تسجيل هدفا شرفيا لتنتهي المباراة بانتصار سان جيرمان بثلاثية دون رد وتأهله للنهائي.

سان جيرمان لايبزيج ليلة الأبطال
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