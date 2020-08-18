هدرسفيلد لـ في الجول: خاطبنا رمضان ووكيله بعد عدم عودته للمران.. لدينا لائحة للتعامل مع تلك المشاكل

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 23:09

كتب : إسلام مجدي

رمضان صبحي

قال مارك ديفلين المدير التنفيذي لنادي هدرسفيلد تاون إنه تمت مخاطبة لاعبه رمضان صبحي ووكيله بعد عدم عودته في الموعد المحدد لتدريبات النادي، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

رمضان صبحي

النادي : هدرسفيلد تاون

هدرسفيلد تاون

وصرح ديفلين قائلا: "ما حدث هو أننا راسلنا اللاعب ووكيله لأنه لم يعد في الموعد المحدد سلفا التدريبات".

وعند سؤاله متى كان من المفترض أن يعود وينضم لتدريبات الفريق وفقا لجدولك المحدد؟ أجاب "نتوقع منه أن يعود وينضم إلينا في أسرع وقت وكذلك للعمل مع المدرب الجديد".

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FilGoal سأل ديفلين عن أي خطوات إضافية ضد رمضان في حالة عدم العودة فقال: "كلاعب لنادي هدرسفيلد نتوقع منه أن يكون متاحا حينما نحتاجه".

وتابع "لدينا كود ولائحة داخلية للتعامل مع هذا النوع من المشاكل".

وواصل "رغم ذلك، نفضل كثيرا أن نتخذ خطواتنا بشكل خاص وليس علانية".

كارلوس كوربيران تولى تدريب فريق هدرسفيلد تاون مؤخرا، وبدأ بالفعل مرحلة الإعداد استعدادا للموسم المقبل المقرر انطلاقه بعد قرابة شهر من الآن.

FilGoal.com كان قد علم من مصدر مقرب من رمضان صبحي نفسه، إن موعد عودته للتدريبات في منتصف الأسبوع الجاري.

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