"كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان

السبت، 15 أغسطس 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

رمضان صبحي بقميص بيراميدز

وافق نادي هدرسفيلد الإنجليزي على بيع لاعبه رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، وفقا لتقرير خاص من صحيفة (فوتبول إنسايدر) البريطانية.

وكشفت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة، موافقة هدرسفيلد على العرض الثاني المقدم من بيراميدز من أجل ضم رمضان صبحي.

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هدرسفيلد وافق و"كل شيء تم" ويستعد رمضان صبحي للعب بقميص نادي بيراميدز الموسم المقبل، وفقا لمصدر مسؤول من النادي الإنجليزي تحدث للصحيفة البريطانية.

ولم يوضح التقرير البريطاني قيمة العرض الثاني من بيراميدز والذي وافق عليه هدرسفيلد.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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