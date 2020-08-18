في مباراة تجربة الشباب.. تعادل مكرر بين نادي مصر والزمالك قبل القمة

فشل الزمالك في تحقيق الفوز على فريق مصر وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى أيضا بالتعادل لكن بهدف لكل فريق.

ورفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر.

*ومن المقرر أن يفقد الزمالك 3 نقاط بنهاية الموسم تطبيقا للعقوبة الموقعة من اتحاد الكرة*

أما فريق مصر فيتذيل ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 19 مباراة خاضهم حتى الآن.

بدأ باتريس كارتيرون المباراة بخمسة لاعبين من الشباب بالإضافة إلى محمود جنش الغائب منذ وقت طويل بسبب الإصابة بعدما قرر إراحة أكبر عدد من اللاعبين قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقرر له اليوم السبت.

وخاض أحمد عيد وياسين مرعي وحاتم محمد ومحمد حسام وحسام أشرف اللقاء من شباب الزمالك بجانب عبد الله جمعة الغائب منذ فبراير الماضي وكابونجو كاسونجو المهاجم البديل.

وانطلق اللقاء بانحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين.

وشهدت الدقيقة 11 أول تسديدة في المباراة عن طريق هشام عبد الحميد لاعب فريق مصر من خارج منطقة الجزاء وارتطمت بمدافعي الزمالك لكن تصدى لها جنش ببراعة.

وبعدها بدقيقتين رد حسام أشرف بتسديدة لكن وصلت ضعيفة إلى عصام ثروت حارس فريق مصر.

وتلقى عبد الله جمعة البطاقة الصفراء في الدقيقة 19 لإدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء ليتأكد غيابه عن لقاء القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل.

هدأت أحداث اللقاء بعد ذلك حتى تسديدة مصطفى سلطان القوية في أخر دقيقة من الشوط الأول لكنها أعلى العارضة بقليل.

























































































بدأ الزمالك الشوط الثاني بنزل فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو بدلا من حاتم محمد ومحمد حسام.

وظهر الزمالك بصورة هجومية منذ انطلاق الشوط الثاني ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى عصام ثروت.

وفي الدقيقة 58 دفع كارتيرون بالثلاثي أشرف بنشرقي وأسامة فيصل ومحمد أوناجم بدلا من إسلام جابر وحسام أشرف وكابونجو كاسونجو لإنقاذ نقاط المباراة في النصف ساعة الأخيرة.

هدأت أحداث اللقاء من جديد قبل أن تشهد إثارة في أخر عشر دقائق خلال رحلة الزمالك للبحث عن نقاط المباراة.

وفي الدقيقة 84 أضاع يوسف أوباما أخطر فرص اللقاء برأسية رائعة أنقذها عصام ثروت.

وبعدها بثلاث دقائق وصل أحمد سيد زيزو إلى منطقة الجزاء قبل أن يسقط بحثا عن ركلة جزاء لكن الحكم منحه بطاقة صفراء لإدعاء السقوط.

وشهدت الدقيقة 92 أخطر فرصة في المباراة عندما سددها أسامة فيصل من داخل منطقة الجزاء لكن أنقذها عصام ثروت ببراعة.

ويلعب فريق مصر أمام الجونة مباراته المقبلة يوم السبت ضمن مباريات الجولة 21.

أما الزمالك فيستضيف الأهلي في لقاء القمة المنتظر مساء السبت المقبل.

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