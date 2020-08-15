هدرسفيلد لـ في الجول: لم تصلنا أي عروض جديدة بشأن رمضان صبحي

السبت، 15 أغسطس 2020 - 21:07

كتب : إسلام مجدي

رمضان صبحي - وادي دجلة - الأهلي

نفى نادي هدرسفيلد تاون ما تم تداوله عن الموافقة على عرض بيراميدز الجديد لضم رمضان صبحي لاعب الفريق.

وقال مارك ديفلين المدير التنفيذي لهدرسفيلد تاون في تصريحات لـFilGoal.com "لم تصلنا أي عروض جديدة من بيراميدز لضم رمضان".

وأوضح "حتى اللحظة لم يصل عرض ثان لضم اللاعب بعد العرض الأول الذي رفضناه. لم نتفق على أي شيء بعد".

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مارك ديفلين كان قد كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن وصول عرض من فريق بيراميدز لضم رمضان صبحي، لكنهم رفضوه لضعف المقابل المادي.

ونشرت صحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية تقريرا اليوم السبت، قالت فيه بأن هدرسفيلد وافق بالفعل على عرض ثان من بيراميدز لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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