يايا توريه يظهر في تدريبات فريق درجة رابعة بـ إنجلترا

السبت، 25 يوليه 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

يايا توريه - كينجداو هوانغهاي

ظهر الإيفواري يايا توريه في تدريبات فريق ليتون أورينت القابع في الدرجة الرابعة الإنجليزية هذا الأسبوع.

يايا توريه

النادي :

متوسط الميدان البالغ 37 عاما لا يزال في إطار بحثه عن نادٍ جديد، ويأمل في الحفاظ على لياقته البدنية قبل بداية الموسم الجديد عن طريق التدريب.

وكيل الإيفواري اتفق مع النادي الذي احتل المركز الـ 17 في موسم 2019-2020 على حضور يايا توريه للتدريبات.

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ولاعب مانشستر سيتي وبرشلونة الأسبق ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري البرازيلي سابقا.

نادي فاسكو دا جاما كان الأقرب لضمه عندما ظهر أفضل لاعب في إفريقيا 4 مرات وأعلن انتقاله حال فوز أحد المرشحين برئاسة النادي (طالع التفاصيل).

وسبق أن تفاوض نادي بوتافوجو البرازيلي مع لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق لكن الانتقال لم يتم.

النجم الإيفواري سجل هدفين وصنع 3 خلال 14 مباراة خاضها مع كينجداو هوانجهاي الصيني الموسم الماضي، بعدما ساهم في تأهلهم إلى الدوري السوبر الصيني.

ولعب توريه لأندية مانشستر سيتي وبرشلونة وموناكو وأولمبياكوس.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يظهر من خلالها نجما كبيرا بقميص نفس الفريق هذا الموسم.

فأعلن الهداف الإنجليزي هاري كين رعاية قصمان فريق لبنادي للموسم المقبل 2020-2021.

دعم كين يأتي للنادي الذي شهد ظهوره الاحترافي الأول عام 2011 عندما انضم للفريق بعمر الـ 17 عاما مُعارا من توتنام وسجل 5 أهداف في 18 مباراة (طالع التفاصيل).

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