طارق مصطفى: أفضل احتراف رمضان صبحي.. ولا توجد أزمة في هجوم المنتخب

قال طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر إنه شخصيا يفضل احتراف رمضان صبحي كي يتطور أكثر.

وتحدث طارق مصطفى لقناة "صدى البلد" قائلا: "شخصيا أفضل احتراف رمضان صبحي لكن دون أن يأخذ ذلك الأمر وقتا كبيرا منه في التفكير".

وواصل "أتمنى أن يحترف ويلعب بشكل مستمر كي يكتسب المزيد من الخبرات وهو ما يعود بالنفع علينا في المنتخب".

وأضاف "إن نظرنا لمنتخبات تونس والجزائر والمغرب فهم لديهم العديد من المحترفين ويلعبون بشكل أساسي في أنديتهم وهذا يفيدهم ونريد حدوث ذلك لمنتخب مصر".

وعن هل يعاني منتخب مصر من أزمة في الهجوم أجاب طارق مصطفى "لا أؤمن بذلك".

وأتم "لدينا مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حسن "كوكا" ومحمد صلاح، لا أرى أن هناك مشكلة".

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